Toda semana, vocês podem economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta por tempo limitado da Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que você não perca nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do seu agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar DEATHLOOP e Ogu and the Secret Forest.

Observe que esta é uma nova série aqui no nextpit. No entanto, se você curte aplicativos e jogos, também pode acompanhar a série Aplicativos grátis da semana e os Top 5 aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

DEATHLOOP

O destaque desta semana na Epic Games Store é um jogo chamado DEATHLOOP. Essa experiência premiada normalmente custa incríveis US$ 60, e por um bom motivo. É um jogo de tiro em primeira pessoa de última geração que gira em torno de um misterioso loop temporal. Você está presos na ilha de Blackreef, aparentemente condenado a repetir o mesmo dia por toda a eternidade.

Assuma o papel de Colt, cuja única maneira de escapar do loop temporal é assassinar oito alvos importantes antes que o dia se repita. Não desanime se forem necessárias mais de algumas tentativas para acertar; cada dia apresenta uma nova oportunidade para melhorar. Personalize seu arsenal de armas letais e mude seu estilo de jogo para tornar cada dia uma experiência desafiadora única.

Faça o download do DEATHLOOP na Epic Games Store.

Apesar de estar preso em um loop temporal, este jogo não parece repetitivo. / © Steam

Ogu e a floresta secreta

Se DEATHLOOP for agitado demais para você, ou se você simplesmente quer relaxar depois de um longo dia, Ogu and the Secret Forest é o jogo perfeito para você. Essa adorável aventura proporciona uma pausa bem-vinda do estresse da vida. Conheça o divertido mundo de Ogu, resolva quebra-cabeças intrigantes e desvende o mistério no coração do mundo de Ogu. Esse jogo normalmente custa cerca de US$ 22, mas pode ser baixado gratuitamente esta semana.

Baixe Ogu and the Secret Forest na Epic Games Store.

Esse jogo é fofo, mas poderoso! / © Steam

Uma olhada no jogo gratuito da próxima semana

Two Point Hospital

Você já assistiu House MD e sonhou em ser um diagnosticador habilidoso? O Two Point Hospital torna isso possível, embora com muito menos drama e Vicodin. O jogo dá um toque de humor ao trabalho hospitalar e permite que vocês construam seu próprio paraíso médico do zero. Se você quer se concentrar no conforto do paciente ou na eficiência pura, só depende de você.

O Two Point Hospital é uma simulação menos intensa e não se leva muito a sério. Experimente e descubra o que funciona quando você baixar o jogo gratuitamente na próxima semana. Atualmente, o game custa cerca de US$ 30, portanto, a curta espera vale a pena.

Baixe Two Point Hospital na Epic Games Store.

Certifique-se de tratar o maior número possível de pacientes! / © Steam

Você vai baixar os jogos gratuitos desta semana? Se sim, qual deles você vai jogar primeiro?