Somente Nesta Semana: Ganhe Dois Incríveis Games de Aventura de Graça

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado de vocês, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, vocês podem baixar Keylocker e Pilgrims.

Se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Keylocker | Ação Cyberpunk baseada em turnos

Neste JRPG rítmico baseado em turnos, você entra na pele de um cantor elétrico chamado B0B0. Escolha sua classe, domine um sistema de combate desafiador e abale os alicerces de uma sociedade dominada pelo mal (e falta de ritmo). Use os shows de sua banda para desvendar os segredos de Saturno e invada a rede para acabar com o sistema corrupto que os mantém no fundo do poço.

O Keylocker normalmente custa cerca de US$ 18, mas estará disponível gratuitamente nesta semana. Depois de baixar o jogo, você poderá mantê-lo para sempre sem nenhum custo adicional.

Baixar Keylocker na Epic Games Store.

Keylocker é um jogo de ritmo envolvente. / © Steam

Pilgrims

Pilgrims é uma alternativa mais descontraída ao Keylocker. Esse adorável jogo de aventura leva você em uma jornada por um mundo fascinante, onde encontra muitos personagens interessantes. À medida que interage com eles, você completa a história de uma maneira única. Quantas soluções diferentes você consegue encontrar?

Esse jogo normalmente custa cerca de US$ 7, mas estará gratuito até o final da próxima semana. Os jogadores classificaram o jogo com incríveis 4,5 de 5 estrelas, o que demonstra sua qualidade.

Baixar Pilgrims na Epic Games Store.

Pilgrims é um doce jogo de aventura que conta ótimas histórias. / © Steam

Uma olhada nos jogos gratuitos da próxima semana

112 Operator

Se você está confuso com o nome desse jogo, provavelmente é porque está acostumado a ligar para o 190 quando precisam de ajuda urgente. No entanto, do outro lado do mundo, muitos países usam o 112 como um número de emergência padrão. E, neste jogo, você assumirá o papel do operador que atende a essas chamadas de emergência. Garanta que a ajuda chegue rapidamente e que sua cidade receba o apoio necessário.

O jogo apresenta uma área de cidade significativamente maior em comparação com seu antecessor, resultando em uma jogabilidade ainda mais empolgante. Atualmente, o jogo não está disponível na Epic Games Store. No Steam, o preço é de aproximadamente US$ 21. Na próxima semana, você poderá baixar o jogo gratuitamente.

Baixar 112 Operator na Epic Games Store.

Nesse jogo, você assume o controle do atendimento de emergência em uma cidade de sua escolha. / © Steam

Road Redemption

Você já se perguntou como seria o Mario Kart se fosse feito para adultos? Bem, este jogo pode não ser a resposta para isso, mas certamente é muito divertido. Em Road Redemption, vocês lideram uma famosa gangue de motociclistas em uma jornada épica. Enquanto corre e dirige pelo país, você se envolve em combates brutais e corridas de tirar o fôlego. Ganhe dinheiro vencendo, roubando empresas ou simplesmente batendo na cabeça de seus adversários com um taco.

Observe que este jogo não é adequado para menores de 18 anos. Se você ainda é menor de idade, talvez seja melhor pular este jogo. Todos os outros poderão economizar cerca de US$ 18 quando ele estiver disponível gratuitamente na próxima semana.

Baixar Road Redemption na Epic Games Store.

É praticamente uma versão moderna do clássico Road Rash no Mega Drive. / © Steam

Ficou interessado em algum dos jogos oferecidos? Se sim, qual você vai baixar primeiro?