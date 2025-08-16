Este Game de PC Sucesso de Crítica Está Grátis por Pouco Tempo!

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em videogames conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do seu agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você podem baixar Hidden Folks e Totally Reliable Delivery Service.

Se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Hidden Folks

Você é fã de experiências desenhadas à mão que realmente prestam atenção aos detalhes? Então Hidden Folks é o jogo que você está procurando! Esse jogo indie incrivelmente agradável apresenta 32 áreas feitas à mão para você explorar. Nessas áreas, você precisa encontrar mais de 300 alvos, cada um fornecendo pistas sobre como progredir no jogo.

Com mais de 2.000 efeitos sonoros e mais de 500 interações exclusivas, não é de se admirar que essa joia oculta de um jogo tenha recebido críticas extremamente positivas no Steam.

Baixar Hidden Folks na Epic Games Store.

Encontre o Wally. / © Steam

Totally Reliable Delivery Service

Jogos cooperativos estranhos com física incomum ganharam popularidade recentemente no YouTube e em outras plataformas de streaming. Totally Reliable Delivery Service é um desses jogos, e é a oportunidade perfeita para você e seus amigos, pois está disponível gratuitamente por uma semana. O preço normal do jogo é de cerca de US$ 15.

Nesse jogo, seu objetivo é fazer entregas cada vez mais difíceis em um mundo cheio de obstáculos. Você tem uma série de ferramentas estranhas à sua disposição, que ajudarão ou atrapalharão seu progresso, dependendo da situação. Junte-se a seus amigos no modo multijogador local ou on-line para se divertir ao máximo ou jogue sozinho para aprimorar sua técnica.

Baixar Totally Reliable Delivery Service na Epic Games Store.

Esse jogo vai fazer você rir e chorar de frustração. / © Steam

Uma olhada nos jogos gratuitos da próxima semana

Kamaeru: A Frog Refuge

Os sapos têm recebido muita atenção positiva nos últimos anos. Embora muitas pessoas provavelmente não tocariam neles, eles conseguiram se tornar emblemáticos de jogos aconchegantes. E quando se trata de Kamaeru: A Frog Sanctuary, sapos e vibrações aconchegantes são exatamente o que vocês terão.

O jogo consiste em coletar sapos e transformar os pântanos em um refúgio seguro para seus amigos de quatro patas. Com mais de 500 sapos para coletar, levará horas até que vocês tenham esgotado tudo o que esse jogo tem a oferecer.

Atualmente, o jogo custa aproximadamente US$ 18 na Epic Games Store. Na próxima semana, você poderá baixá-lo gratuitamente.

Baixar Kamaeru: A Frog Refuge na Epic Games Store.

Você conseguem coletar todos os 500 sapos? / © Steam

Strange Horticulture

Strange Horticulture é um jogo de quebra-cabeça oculto no qual vocês assumem o controle de uma loja local de plantas e ervas. Ao longo do jogo, você entrará em contato com as bruxas e os cultistas que habitam a floresta ao redor da loja. Com suas plantas, você pode mudar o caminho que a história vai tomar. Desvendem mistérios sombrios, tome cuidado com os perigos que espreitam na floresta e juntem-se a um culto para mergulhar de verdade nesse mundo mágico.

O jogo normalmente custa cerca de US$ 15, mas você poderá baixá-lo gratuitamente na próxima semana. Até o momento, ele recebeu 4,6 de 5 estrelas, o que demonstra a qualidade do jogo.

Baixar Strange Horticulture da Epic Games Store.

Esse jogo mergulha você em um mundo mágico. / © Steam

Você está ansiosos para baixar algum desses jogos grátis?