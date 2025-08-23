Economize R$82 em Games Grátis Para PC Nesta Semana

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que você não perca nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar Kamaeru: A Frog Refuge e Strange Horticulture.

Jogos gratuitos desta semana

Kamaeru: Um Refúgio para Sapos

Os sapos têm recebido muita atenção positiva nos últimos anos. Embora muitas pessoas provavelmente não tocariam neles, eles conseguiram se tornar mascotes de jogos aconchegantes. E quando se trata de Kamaeru: A Frog Sanctuary, sapos e experiências reconfortantes são exatamente o que você encontrará.

O jogo consiste em coletar sapos e transformar os pântanos em um refúgio seguro para seus amigos de quatro patas. Com mais de 500 sapos para coletar, levará horas até que vocês tenham esgotado tudo o que esse jogo tem a oferecer.

Atualmente, o jogo custa aproximadamente R$ 53 na Epic Games Store. Esta semana, você pode baixá-lo gratuitamente.

Você consegue coletar todos os 500 sapos? / © Steam

Strange Horticulture

Strange Horticulture é um jogo de quebra-cabeça oculto no qual você assume o controle de uma loja local de plantas e ervas. Ao longo do jogo, você entrará em contato com as bruxas e os cultistas que habitam a floresta ao redor da loja. Com suas plantas, você pode mudar o caminho que a história vai tomar. Desvende mistérios sombrios, tome cuidado com os perigos que espreitam na floresta e participe de um culto para mergulhar de verdade nesse mundo mágico.

O jogo normalmente custa R$ 29, mas você pode baixá-lo gratuitamente esta semana. Até o momento, ele recebeu 4,6 de 5 estrelas, o que demonstra a qualidade do jogo.

Esse jogo mergulha você em um mundo mágico. / © Steam

Uma prévia dos jogos gratuitos da próxima semana

Machinarium

Se você gostou de Pilgrims, oferecido gratuitamente há três semanas, vai adorar Machinarium, do mesmo estúdio, Amanita Design. O jogo segue uma premissa clássica: salvar sua namorada sequestrada das mãos de uma gangue maligna. O que é diferente, porém, é o ritmo lento da exploração, com uma jogabilidade típica dos games de aventura de point-and-click (apontar e clicar).

Isso dá a você tempo para apreciar a impressionante arte 2D desenhada à mão que tornou a Amanita Design famosa com esse e outros jogos premiados, como Botanicula e Samorost.

Atualmente, o jogo custa aproximadamente R$ 60 na Epic Games Store. Na próxima semana, você poderá baixá-lo gratuitamente.

Machinarium é um clássico de aventura com gráficos encantadores. / © Amanita Design

Make Way

O que pode ser melhor do que competir e vencer corridas cartunesca com jogabilidade de fliperama e toneladas de armas e armadilhas - como um Mario Kart com visão de cima -, mas com pistas que você (e seus adversários) acabaram de construir? Essa é a receita estranha por trás de Make Way. Ganhar desbloqueia novas peças de pista e amplia as possibilidades de criar pistas exclusivas para corridas novas e agitadas.

O Make Way também oferece suporte multiplataforma, para que você possa competir com seus amigos não apenas no PC (Steam e Battle.net), mas também no PlayStation (PS4/PS5), Xbox (One/Series) e até mesmo no Nintendo Switch.

No momento, o Make Way não está disponível na Epic Games Store, mas custa R$ 43 no Steam, onde recebeu críticas "muito positivas".

Corra contra seus amigos em pistas construídas e personalizadas por vocês! / © Secret Mode

