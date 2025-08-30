Economize R$ 93 em Games Premiados Agora Mesmo!

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do seu agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar Machinarium e Make Way.

Se vocês são entusiastas de aplicativos e jogos, também podem acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Se você gostou de Pilgrims, que foi distribuído gratuitamente há três semanas, vai adorar Machinarium, do mesmo estúdio, Amanita Design. O jogo segue uma premissa clássica: salvar sua namorada sequestrada das mãos de uma gangue maligna. O que é diferente, porém, é o ritmo lento da exploração, com uma jogabilidade típica dos games de aventura de point-and-click (apontar e clicar).

Isso dá a você tempo para apreciar a impressionante arte 2D desenhada à mão que tornou a Amanita Design famosa com esse e outros jogos premiados, como Botanicula e Samorost.

Atualmente, o jogo custa aproximadamente R$ 60 na Epic Games Store. Esta semana, você pode baixá-lo gratuitamente.

Baixe Machinarium na Epic Games Store.

Machinarium é um clássico de aventura com gráficos encantadores. / © Steam

Make Way

O que pode ser melhor do que competir e vencer corridas cartunesca com jogabilidade de fliperama e toneladas de armas e armadilhas - como um Mario Kart com visão de cima -, mas com pistas que você (e seus adversários) acabaram de construir? Essa é a receita estranha por trás de Make Way. Ganhar desbloqueia novas peças de pista e amplia as possibilidades de criar pistas exclusivas para corridas novas e agitadas.

O Make Way também oferece suporte multiplataforma, para que você possa competir com seus amigos não apenas no PC (Steam e Battle.net), mas também no PlayStation (PS4/PS5), Xbox (One/Series) e até mesmo no Nintendo Switch.

Baixe Make Way na Epic Games Store.

Make Way tem corridas caóticas. / © Steam

Uma prévia dos jogos gratuitos da próxima semana

Monument Valley

Monument Valley leva você em uma busca pelo perdão em um mundo misterioso e de beleza estonteante. Junto com Ida, a princesa silenciosa, você percorre ambientes impossíveis e resolve quebra-cabeças complicados ao longo do caminho. Esse jogo é relaxante e tem algumas qualidades quase meditativas. Se você está procurando um jogo que o ajude a relaxar depois de um longo dia, Monument Valley pode ser exatamente o que você estava procurando.

O jogo ainda não está disponível na Epic Games Store. Na próxima semana, ele celebrará seu início na plataforma com uma oferta especial que permitirá que você baixe o jogo gratuitamente.

Baixar Monument Valley na Epic Games Store.

Preparado para explorar o belo mundo de Monument Valley? / © Steam

A Batalha de Polytopia

The Battle of Polytopia é um jogo de estratégia premiado que se concentra no controle do mundo do jogo, na luta contra inimigos, na exploração de novas áreas e no domínio de novas tecnologias. O jogo tem ritmo acelerado, apresenta táticas 4X profundas e é ambientado em um belo mundo low-poly. O jogo oferece suporte para várias plataformas, o que o torna um dos jogos de estratégia baseados em civilização mais populares do mercado.

Atualmente, o jogo custa aproximadamente R$ 40. Na próxima semana, ele estará disponível gratuitamente a partir de quinta-feira.

Baixar A Batalha de Polytopia na Epic Games Store.

Esse jogo está entre os mais populares em seu gênero. / © Steam

O que você achou dos jogos gratuitos desta semana? Vai baixar algum deles?