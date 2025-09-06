Premiado Jogo de Aventura Para PC Está Grátis só Esta Semana

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do seu agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar Monument Valley .

Se você curte aplicativos e jogos, também pode acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Monument Valley

Monument Valley leva você em uma busca pelo perdão em um mundo misterioso e de beleza estonteante. Junto com Ida, a princesa silenciosa, você percorre ambientes impossíveis e resolve quebra-cabeças complicados ao longo do caminho. Esse jogo é relaxante e tem algumas qualidades quase meditativas. Se você está procurando um jogo que o ajude a relaxar depois de um longo dia, Monument Valley pode ser exatamente o que você estava procurando.

O jogo não estava disponível anteriormente na Epic Games Store. A promoção marca seu lançamento na plataforma com esta semana gratuita, na qual você poderá baixar e manter o jogo na faixa. Quando a oferta expirar, o game passará a custar R$ 26,5.

Baixar Monument Valley na Epic Games Store.

Preparado para explorar o belo mundo de Monument Valley? / © Steam

Uma olhada nos jogos gratuitos da próxima semana

Ghostrunner 2

Ghostrunner 2 é um verdadeiro destaque entre os jogos gratuitos que a Epic Games Store tem a oferecer. O jogo normalmente custa R$ 162 e vale cada centavo. Ghostrunner 2 é um jogo de ação brutal ambientado em um futuro cyberpunk pós-apocalíptico. Você poderá experimentar batalhas épicas contra chefes, habilidades novas e aprimoradas, uma história interativa e uma trilha sonora cativante de synthwave.

O jogo apresenta lutas sangrentas que retratam violência gráfica e, por isso, não é recomendado para menores de 18 anos. Se você tiver mais de 18 anos e não se importar com a brutalidade, esse jogo oferecerá toda a ação de que você precisa. De uma incrível jogabilidade com Katana a inimigos que se adaptam ao seu estilo de jogo, o jogo testará suas habilidades a cada passo.

Baixe o jogo gratuitamente na próxima semana se você quiser mergulhar nesse mundo épico e explorar tudo o que ele tem a oferecer. Os jogadores avaliaram o jogo de forma muito positiva, tanto na Epic Games Store quanto no Steam.

Baixar Ghostrunner 2 na Epic Games Store.

Este jogo testará sua habilidade a cada passo. / © Steam

Monument Valley II

Você curtiu Monument Valley? Se sim, você deveria dar uma olhada no Monument Valley II, que estará disponível gratuitamente na próxima semana. O jogo é uma continuação fiel de seu antecessor, oferecendo muito mais quebra-cabeças desafiadores. Você poderá explorar mais desse mundo mágico, que continua a impressionar com belas paisagens, cores vibrantes e excelente design.

Baixar Monument Valley II na Epic Games Store.

Este jogo é uma sequência fiel que expande o que já existe. / © Steam

A Batalha de Polytopia

The Battle of Polytopia é um jogo de estratégia premiado que se concentra no controle do mundo do jogo, na luta contra inimigos, na exploração de novas áreas e no domínio de novas tecnologias. O jogo tem ritmo acelerado, apresenta táticas 4X profundas e é ambientado em um belo mundo low-poly. O jogo oferece suporte para várias plataformas, o que o torna um dos jogos de estratégia baseados em civilização mais populares do mercado.

Atualmente, o jogo custa aproximadamente R$ 40. Na próxima semana, ele estará disponível gratuitamente a partir de quinta-feira.

BaixarA Batalha de Polytopia na Epic Games Store.

Esse jogo está entre os mais populares em seu gênero. / © Steam

Você está ansioso pelos jogos gratuitos da próxima semana? Vai baixar Ghostrunner 2 ou o jogo é muito violento para você?