Somente nesta semana: Baixe um dos melhores jogos de sobrevivência de graça

Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do seu agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar Project Winter e Samorost 2 .

Se você curte aplicativos e jogos, também pode acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Project Winter

O que poderia ser mais assustador do que ficar preso no frio glacial do inverno e ter que lutar pela sobrevivência? O Project Winter responde a essa pergunta, e a resposta é traidores. Seu objetivo neste jogo é sobreviver ao frio congelante ao lado de seus amigos. Mas, assim como na vida real, você não pode confiar em todos, e até mesmo seus amigos mais próximos podem se voltar contra você, se tiverem a oportunidade.

Você conseguirá escapar desse inferno congelante ou será vítima de traição e sabotagem? Descubra com esse jogo e baixe-o gratuitamente somente nesta semana. Normalmente, o game custa R$ 27.

Baixar Project Winter na Epic Games Store.

Esse jogo é sobre sobrevivência, confiança e traição. / © Steam

Samorost 2

Samorost 2 é um jogo artístico que conta uma história comovente. Você assume o papel de um gnomo espacial que foi vítima de uma tragédia. Alienígenas maliciosos sequestraram seu cachorro, e cabe a você recuperá-lo. Parta em uma expedição, resgate seu cachorro, conheça estranhos curiosos e curta a trilha sonora relaxante desse jogo saudável.

Normalmente, Samorost 2 custa cerca de R$ 16 na Epic Games Store. Esta semana, você pode baixar o jogo gratuitamente e mantê-lo para sempre.

Baixe Samorost 2 na Epic Games Store.

Esse jogo é uma aventura indie relaxante. / © Steam

Uma olhada no jogo gratuito da próxima semana

Eastern Exorcist

Se você é fã de RPGs, não pode deixar de conferir o Eastern Exorcist da próxima semana. Nesse game, você joga como um exorcista habilidoso que luta contra o mal. Esse side-scroller 2D combina um mundo oriental de fantasia com espíritos e monstros. Ao longo de sua jornada, você encontrará muitas histórias diferentes de alegria e tristeza.

O jogo apresenta um sistema de combate elaborado, estilos de pintura em tinta chinesa desenhados à mão e um enredo complexo. Até mesmo as cenas são especiais, pois são exibidas no estilo da ópera chinesa. No momento, o jogo custa cerca de R$ 47 na Epic Games Store. Na próxima semana, você poderá baixá-lo gratuitamente por tempo limitado.

Baixar Eastern Exorcist na Epic Games Store.

Este jogo oferece muito mais do que só um visual estiloso. / © Steam

Você está ansioso pelo jogo da próxima semana? E qual jogo você irá baixar primeiro esta semana?