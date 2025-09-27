Toda semana, você pode economizar um bom dinheiro em games conferindo a oferta atual na Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos jogos gratuitos variam muito, portanto, vale a pena conferir todas as semanas para garantir que vocês não percam nenhuma grande oferta. Se o jogo da semana não for do seu agrado, não há problema em ignorá-lo. Nesta semana, você pode baixar Eastern Exorcist e Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy .

Se você curte aplicativos e jogos, também pode acompanhar a série Aplicativos gratuitos da semana e os 5 principais aplicativos. Agora, sem mais delongas, vamos ver o que está disponível na Epic Games Store hoje.

Jogos gratuitos desta semana

Eastern Exorcist

Se você é fã de RPGs, não pode deixar de conferir o Eastern Exorcist. Nesse game, você joga como um exorcista habilidoso que luta contra o mal. Esse side-scroller 2D combina um mundo oriental de fantasia com espíritos e monstros. Ao longo de sua jornada, você encontrará muitas histórias diferentes de alegria e tristeza.

O jogo apresenta um sistema de combate elaborado, estilos de pintura em tinta chinesa desenhados à mão e um enredo complexo. Até mesmo as cenas são especiais, pois são exibidas no estilo da ópera chinesa. No momento, o jogo custa cerca de R$ 47 na Epic Games Store. Nesta semana, vocês podem fazer o download do jogo gratuitamente e mantê-lo para sempre.

Baixar Eastern Exorcist na Epic Games Store.

Esse jogo oferece muito mais do que apenas um design bonitinho. / © Steam

Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy

Uma aventura clássica de apontar e clicar como nos velhos tempos, baseada na popular animação brasileira na qual você joga como um garoto que vive à sombra de seu irmão bonito e popular, Jorel.

Enfrente a burocracia brasileira, alienígenas, testes de habilitação, além de minijogos e quebra-cabeças apenas para jogar um misterioso videogame. O jogo normalmente custa R$ 40, mas nesta semana você pode jogar de graça.

Baixe Jorel's Brother e The Most Important Game of the Galaxy na Epic Games Store.

É um mundo estranho lá fora. / © Double Dash Studios

Uma olhada nos games grátis da próxima semana

Firestone Online Idle RPG

Se você embarcou na febre dos idle RPGs, deveria dar uma olhada em Firestone, mais do que um simples título AFK (longe do teclado), esse jogo oferece ação multijogador para batalhas de jogador contra jogador (PvP). E se você está cansado de apenas ver os personagens lutando na tela, pode participar da ação com a mecânica de clicker do jogo.

Se você está cansado de sequências de tutoriais de uma hora e de mecânicas de jogo complexas, Firestone pode ser o RPG casual que você está procurando. Embora o jogo básico seja gratuito, na próxima semana você poderá obter um pacote no valor de US$ 100 para melhorar seu game.

Faça o download do Firestone Online Idle RPG na Epic Games Store.

Um Idle RPG multijogador para passar o tempo. / © Holyday Studios

Nightingale

Ainda em fase de acesso antecipado, Nightingale é um jogo de ação e sobrevivência em primeira pessoa com gráficos impressionantes. Para sobreviver em um mundo misterioso com portais místicos, você precisará explorar, criar itens e lutar contra criaturas mágicas em pântanos, selvas, florestas e desertos.

Você terá que coletar recursos e construir seu abrigo, preparar refeições para reabastecer sua saúde, criar ferramentas para coletar recursos e construir equipamentos e armas cada vez mais complexos. Embora a descrição possa soar como um famoso jogo de blocos, esse mundo oferece temas mais sombrios e maduros. No momento, Nightingale custa cerca de R$ 89 na Epic Games Store. Na próxima semana, você poderá adicioná-lo em sua biblioteca gratuitamente.

Faça o download do Nightingale na Epic Games Store.

Crie para sobreviver neste mundo de fantasia. / © Inflexion Games

Você está ansioso pelos jogos da próxima semana? E qual título você vai baixar primeiro nesta semana?