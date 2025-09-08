Jogos Gratuitos Imperdíveis do Prime Gaming: Confira a Lista de Setembro
O Prime Gaming da Amazon está de volta este mês com um novo pacote de jogos gratuitos, além de conteúdo bônus. Então, se você tem uma assinatura Prime ativa, receberá uma nova seleção de títulos entre clássicos atemporais, achados independentes modernos e vários itens dentro dos jogos, tudo isso sem custo extra. A lista de setembro chega com força, com títulos de estratégia e RPGs que valem muito a pena ter na biblioteca de games.
Jogos gratuitos para resgatar em setembro
O maior destaque do mês é Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition. Esse jogo lendário para PC continua sendo considerado um dos melhores da série Civilization. Foi nele que a religião passou a ter um papel fundamental no rumo da história, abrindo novas formas de expandir e controlar seu império.
Mas Sid Meier's Civilization IV não é o único ponto alto de setembro. O Prime Gaming também traz outros clássicos como Dungeons & Dragons: Ravenloft Series e o aclamado sucesso indie Into the Breach, em que você enfrenta monstros gigantes no estilo kaiju para proteger a humanidade. Quem gosta de estratégia e RPG tem motivos de sobra para se animar este mês!
Lista completa de setembro
- Já disponível: Dungeons & Dragons: Ravenloft Series (Código GOG);
- Já disponível: Into the Breach (Epic Games Store);
- Já disponível: Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition (Código GOG);
- 11 de setembro: Afterimage (aplicativo de jogos da Amazon);
- 11 de setembro: Spelljammer: Pirates of Realmspace (Código GOG);
- 11 de setembro: Tower of Time (Código GOG);
- 11 de setembro: Subterrain: Mines of Titan (Aplicativo de jogos da Amazon);
- 18 de setembro: Residual (Código GOG);
- 18 de setembro: FATE: The Cursed King (Código GOG);
- 25 de setembro: Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (Código Legacy Games);
- 25 de setembro: Pixel Cafe (aplicativo de jogos da Amazon).
Amazon Luna em setembro
Se você prefere jogar na nuvem, também pode acessar uma biblioteca rotativa de títulos no Amazon Luna, incluída gratuitamente na sua assinatura Prime. As opções de setembro vão desde grandes aventuras AAA até jogos independentes cheios de personalidade, além de bastante conteúdo de Fortnite.
Confira o que está disponível neste mês:
- Control Ultimate Edition;
- Garfield Kart – Furious Racing;
- MotoGP 24;
- Garfield Lasagna Party;
- The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition;
- Nobody Saves the World Complete;
- Once Upon a Jester;
- The Last Hero of Nostalgia: Deluxe Edition;
- SteamWorld Heist: Ultimate Edition;
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech;
- SteamWorld Dig 2;
- The Mummy Demastered;
- The Adventure Pals;
- Jackbox Party Pack 10;
- River City Girls;
- Fortnite OG;
- Fortnite Ballistic;
- LEGO Fortnite Brick Life;
- Fortnite Battle Royale;
- Fortnite Festival;
- LEGO Fortnite Odyssey;
- Rocket Racing;
- Fortnite;
- Trackmania Starter Access;
- Fallout New Vegas: Ultimate Edition;
- Fallout 3: Game of the Year Edition;
- Rainbow Six Siege.
Se animou para jogar ou baixar algum desses jogos gratuitos? Se sim, qual deles chama mais a sua atenção? Deixe sua opinião nos comentários!