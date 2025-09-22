O primeiro tiro para a guerra das CPUs Android de 2026 foi disparado. A MediaTek anunciou seu processador móvel Dimensity 9500 com desempenho de CPU de núcleo único 32% melhor, desempenho de GPU 33% melhor e prometendo um consumo de energia cerca de 40% menor. Continue lendo para saber mais sobre o SoC topo de linha.

Nos últimos anos, houve um aumento da concorrência entre a MediaTek e a rival norte-americana Qualcomm no mercado Android. Embora a MediaTek agora lidere a participação no mercado de smartphones, ela ainda está lutando para destronar os processadores Snapdragon quando se trata de desempenho geral. E com o Snapdragon Summit 2025 programado para começar no dia 23 de setembro (também conhecido como amanhã), que melhor momento para a MediaTek lançar seu concorrente para 2026?

O novo chip usa novos núcleos de CPU com velocidades de processamento mais altas. / © MediaTek

MediaTek Dimensity 9500: Só CPUs de Alto Desempenho

Como as gerações anteriores, o Dimensity 9500 usa um design de CPU "big-core", o que significa que ele não inclui o que normalmente é chamado de "núcleos de eficiência" - uma estratégia que a Qualcomm também adotou para seu Snapdragon 8 Elite.

A novidade na linha Dimensity são os núcleos de CPU e GPU ARM recentemente anunciados, com uma nova convenção de nomenclatura. A CPU atinge 4,21 GHz no único núcleo C1-Ultra, com três núcleos C1-Premium de até 3,5 GHz e quatro núcleos C1-Pro de até 2,7 GHz. Isso deve resultar em um salto significativo no desempenho, em comparação com o máximo de 3,73 GHz do Dimensity 9400+. De acordo com a MediaTek, o Dimensity 9500 deve ser até 32% mais rápido em tarefas de núcleo único e cerca de 17% em processamento de vários núcleos.

MediaTek Dimensity 9500 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Samsung Exynos 2500 Google Tensor G5 MediaTek Dimensity 9400 Apple A19 Pro Apple A19 Núcleo principal 1x ARM C1-Ultra a 4,21 GHz 2x Oryon a 4,32 GHz 1x Cortex-X925 a 3,3 GHz 1x Cortex -X4 a 3,78 GHz 1x Cortex-X925 a 3,62 GHz 2x Apple a 4,26 GHz 2x Apple @ 4,26 GHz Núcleo de desempenho 3x ARM C1-Premium a 3,5 GHz 4x Oryon a 3,53 GHz 2x Cortex-A725 a 2,75 GHz

5x Cortex-A725 a 2,36 GHz 5x Cortex-A725 a 3,05 GHz 3x Cortex-X4 a 3,3 GHz Núcleo de eficiência 4x ARM C1-Pro a 2,7 GHz 2x Cortex-A520 a 1,8 GHz 2x Cortex-A520 a 2,25 GHz 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz 4x Apple a 2,60 GHz 4x Apple @ 2,60 GHz RAM LPDDR5x-10667

4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-10667

5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x LPDDR5x LPDDR5x-10667

4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-9600

4x 16 bits a 4800 MHz

(75,8 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16 bits a 4266 MHz

(68,2 GB/s) GPU 12x ARM Mali G1-Ultra Adreno AMD Radeon RDNA2

(4091 GFLOPs) PowerVR DXT-48-1536

(1536 GFLOPs) 12x ARM Immortalis-G925

(4952 GFLOPs) 6x GPU da Apple 5x GPU da Apple Modem 5G MediaTek Snapdragon X80

(10/3,5 Gbps) Exynos

(12,1/3,6 Gbps) Exynos 5400i MediaTek

(7/3,5 Gbps) Snapdragon externo Snapdragon externo Conectividade Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Apple N1

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Fio Apple N1

Wi-Fi 7

Bluetooth 6

Tópico Fabricação TSMC N3P TSMC N3E Samsung 3GAP TSMC N3 TSMC N3E TSMC N3P TSMC N3P

No departamento gráfico, o Dimensity 9500 usa o novo núcleo de GPU da ARM, o Mali G1-Ultra, em uma configuração de 12 núcleos. O novo sistema promete um desempenho até 33% maior em jogos, com eficiência energética 42% melhor.

A GPU Dimensity 9500 inclui tecnologias como a geração de quadros (frame generation) para oferecer gráficos mais suaves, bem como ray-tracing, com o dobro do número de unidades de ray-tracing em comparação com a Dimensity 9400 do ano passado. A MediaTek também adicionou suporte às tecnologias MegaLights e Nanite da Unreal para obter gráficos mais realistas em jogos para celular usando a popular Unreal Engine. A MegaLights implementa raios e sombras dinâmicos, enquanto a Nanite aumenta o nível de detalhes em objetos e cenários.

Recursos de IA para você e para mim

Como a tendência da IA não mostra sinais de desaceleração, o Dimensity 9500 traz ainda mais recursos para melhorar não apenas a IA generativa e a IA agêntica no dispositivo (em que o celular toma decisões por você), mas também mudanças que podem melhorar o uso diário. Um exemplo é o aumento da largura de banda disponível para armazenamento usando o padrão UFS 4.1. A MediaTek optou por dobrar o número de conexões para os chips de memória para melhorar o carregamento dos modelos de IA, mas essa mudança também pode ajudar a melhorar o desempenho ao abrir aplicativos e a gravar vídeos de alta resolução, por exemplo.

A NPU para processamento de IA promete o dobro do desempenho em comparação com a geração anterior, ao mesmo tempo em que é mais eficiente em termos de energia. A NPU também pode ajudar em tarefas que vão além da moda de IA generativa, sendo usada, por exemplo, para melhorar o foco da câmera e usar melhor as conexões de rede disponíveis para consumir menos energia e ter melhor latência (menos atraso/delay).

Por falar em conexões, o Dimensity 9500 suporta agregação de 5 operadoras (5CC), que usa mais "pistas" para a torre de celular para melhorar as velocidades de conexão em até 15% em condições ideais.

De acordo com a MediaTek, podemos esperar que celulares equipados com o Dimensity 9500 sejam lançados no quarto trimestre de 2025. Se os rumores forem verdadeiros, a Oppo e a Vivo devem estar entre as primeiras marcas a usar o novo chip. A Samsung também vem adotando lentamente os chips Dimensity, com o Dimensity 9400 sendo usado na recém-anunciada série Galaxy Tab S11.