MediaTek Dimensity 9500: Novo Desafiante ao Trono das CPUs Android
O primeiro tiro para a guerra das CPUs Android de 2026 foi disparado. A MediaTek anunciou seu processador móvel Dimensity 9500 com desempenho de CPU de núcleo único 32% melhor, desempenho de GPU 33% melhor e prometendo um consumo de energia cerca de 40% menor. Continue lendo para saber mais sobre o SoC topo de linha.
Nos últimos anos, houve um aumento da concorrência entre a MediaTek e a rival norte-americana Qualcomm no mercado Android. Embora a MediaTek agora lidere a participação no mercado de smartphones, ela ainda está lutando para destronar os processadores Snapdragon quando se trata de desempenho geral. E com o Snapdragon Summit 2025 programado para começar no dia 23 de setembro (também conhecido como amanhã), que melhor momento para a MediaTek lançar seu concorrente para 2026?
MediaTek Dimensity 9500: Só CPUs de Alto Desempenho
Como as gerações anteriores, o Dimensity 9500 usa um design de CPU "big-core", o que significa que ele não inclui o que normalmente é chamado de "núcleos de eficiência" - uma estratégia que a Qualcomm também adotou para seu Snapdragon 8 Elite.
A novidade na linha Dimensity são os núcleos de CPU e GPU ARM recentemente anunciados, com uma nova convenção de nomenclatura. A CPU atinge 4,21 GHz no único núcleo C1-Ultra, com três núcleos C1-Premium de até 3,5 GHz e quatro núcleos C1-Pro de até 2,7 GHz. Isso deve resultar em um salto significativo no desempenho, em comparação com o máximo de 3,73 GHz do Dimensity 9400+. De acordo com a MediaTek, o Dimensity 9500 deve ser até 32% mais rápido em tarefas de núcleo único e cerca de 17% em processamento de vários núcleos.
|MediaTek Dimensity 9500
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|Samsung Exynos 2500
|Google Tensor G5
|MediaTek Dimensity 9400
|Apple A19 Pro
|Apple A19
|Núcleo principal
|1x ARM C1-Ultra a 4,21 GHz
|2x Oryon a 4,32 GHz
|1x Cortex-X925 a 3,3 GHz
|1x Cortex -X4 a 3,78 GHz
|1x Cortex-X925 a 3,62 GHz
|2x Apple a 4,26 GHz
|2x Apple @ 4,26 GHz
|Núcleo de desempenho
|3x ARM C1-Premium a 3,5 GHz
|4x Oryon a 3,53 GHz
|2x Cortex-A725 a 2,75 GHz
5x Cortex-A725 a 2,36 GHz
|5x Cortex-A725 a 3,05 GHz
|3x Cortex-X4 a 3,3 GHz
|Núcleo de eficiência
|4x ARM C1-Pro a 2,7 GHz
|2x Cortex-A520 a 1,8 GHz
|2x Cortex-A520 a 2,25 GHz
|4x Cortex-A720 a 2,4 GHz
|4x Apple a 2,60 GHz
|4x Apple @ 2,60 GHz
|RAM
|LPDDR5x-10667
4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s)
|LPDDR5x-10667
5333 MHz (85,4 GB/s)
|LPDDR5x
|LPDDR5x
|LPDDR5x-10667
4x 16 bits a 5333 MHz (85,4 GB/s)
|LPDDR5x-9600
4x 16 bits a 4800 MHz
(75,8 GB/s)
|LPDDR5x-8533
4x 16 bits a 4266 MHz
(68,2 GB/s)
|GPU
|12x ARM Mali G1-Ultra
|Adreno
|AMD Radeon RDNA2
(4091 GFLOPs)
|PowerVR DXT-48-1536
(1536 GFLOPs)
|12x ARM Immortalis-G925
(4952 GFLOPs)
|6x GPU da Apple
|5x GPU da Apple
|Modem 5G
|MediaTek
|Snapdragon X80
(10/3,5 Gbps)
|Exynos
(12,1/3,6 Gbps)
|Exynos 5400i
|MediaTek
(7/3,5 Gbps)
|Snapdragon externo
|Snapdragon externo
|Conectividade
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|FastConnect 7900
Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
UWB
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7
Bluetooth 6.0
|Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4
|Apple N1
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Fio
|Apple N1
Wi-Fi 7
Bluetooth 6
Tópico
|Fabricação
|TSMC N3P
|TSMC N3E
|Samsung 3GAP
|TSMC N3
|TSMC N3E
|TSMC N3P
|TSMC N3P
No departamento gráfico, o Dimensity 9500 usa o novo núcleo de GPU da ARM, o Mali G1-Ultra, em uma configuração de 12 núcleos. O novo sistema promete um desempenho até 33% maior em jogos, com eficiência energética 42% melhor.
A GPU Dimensity 9500 inclui tecnologias como a geração de quadros (frame generation) para oferecer gráficos mais suaves, bem como ray-tracing, com o dobro do número de unidades de ray-tracing em comparação com a Dimensity 9400 do ano passado. A MediaTek também adicionou suporte às tecnologias MegaLights e Nanite da Unreal para obter gráficos mais realistas em jogos para celular usando a popular Unreal Engine. A MegaLights implementa raios e sombras dinâmicos, enquanto a Nanite aumenta o nível de detalhes em objetos e cenários.
Recursos de IA para você e para mim
Como a tendência da IA não mostra sinais de desaceleração, o Dimensity 9500 traz ainda mais recursos para melhorar não apenas a IA generativa e a IA agêntica no dispositivo (em que o celular toma decisões por você), mas também mudanças que podem melhorar o uso diário. Um exemplo é o aumento da largura de banda disponível para armazenamento usando o padrão UFS 4.1. A MediaTek optou por dobrar o número de conexões para os chips de memória para melhorar o carregamento dos modelos de IA, mas essa mudança também pode ajudar a melhorar o desempenho ao abrir aplicativos e a gravar vídeos de alta resolução, por exemplo.
A NPU para processamento de IA promete o dobro do desempenho em comparação com a geração anterior, ao mesmo tempo em que é mais eficiente em termos de energia. A NPU também pode ajudar em tarefas que vão além da moda de IA generativa, sendo usada, por exemplo, para melhorar o foco da câmera e usar melhor as conexões de rede disponíveis para consumir menos energia e ter melhor latência (menos atraso/delay).
Por falar em conexões, o Dimensity 9500 suporta agregação de 5 operadoras (5CC), que usa mais "pistas" para a torre de celular para melhorar as velocidades de conexão em até 15% em condições ideais.
De acordo com a MediaTek, podemos esperar que celulares equipados com o Dimensity 9500 sejam lançados no quarto trimestre de 2025. Se os rumores forem verdadeiros, a Oppo e a Vivo devem estar entre as primeiras marcas a usar o novo chip. A Samsung também vem adotando lentamente os chips Dimensity, com o Dimensity 9400 sendo usado na recém-anunciada série Galaxy Tab S11.