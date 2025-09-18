Já imaginou poder ler mensagens do WhatsApp, receber traduções instantâneas ou até seguir instruções de navegação que aparecem bem na frente dos seus olhos? É isso que o novo visor Ray-Ban da Meta promete entregar. No evento Meta Connect, Mark Zuckerberg apresentou a nova geração de óculos inteligentes, com a aparência de um Ray-Ban clássico, que escondem um pacote completo de tecnologia moderna que pode ser controlado até pelo seu pulso. Continue lendo para saber mais!

Lente com visor integrado

As lentes Transition contam com uma tela discreta embutida, que se adapta automaticamente à iluminação do ambiente. Diferente de outros óculos inteligentes, como o Rokid Glasses ou o RayNeo X3 da TCL, o dispositivo da Meta oferece toda a gama de cores. A tela permanece levemente transparente, garantindo uma integração natural com a visão do mundo real, e responde tanto a gestos quanto a comandos de voz.

A tela da Ray-Ban alcança resolução de 600x600 pixels, densidade de 42 pixels por grau (PPD), taxa de atualização de 90 Hz e até 5.000 nits de brilho, ajustados automaticamente de acordo com a luz. Isso faz com que o conteúdo continue visível mesmo sob a luz direta do sol.

Com apenas 69 gramas, os óculos são um pouco mais pesados que os modelos clássicos Wayfarer. A bateria dura até 6 horas de uso contínuo, e o carregamento é feito no estojo dobrável, que oferece quatro ciclos completos e pode ser fechado para ocupar menos espaço.

Apresentação do Ray-Ban Display, óculos inteligentes da Meta. / © meta

Controle com o pulso

A verdadeira inovação é a Neural Band, pulseira que capta sinais musculares para identificar até os menores movimentos dos dedos e transformá-los em comandos. Passar o polegar para o lado permite navegar pelos menus, e um gesto de pinça, juntando polegar e indicador, confirma as escolhas. O feedback háptico garante que você sinta cada ação com vibrações suaves. A pulseira é resistente à água, ajustável ao seu braço e oferece até 18 horas de duração.

O Meta AI também está integrado e responde tanto à voz quanto a gestos. Com ele, você pode transcrever conversas em tempo real, ativar traduções ou fazer perguntas, de um jeito parecido com as assistentes de voz mais conhecidas.

Oakley Meta Vanguard

A Meta também apresentou o Oakley Meta Vanguard. Esses óculos inteligentes foram criados para esportes e atividades ao ar livre, com certificação IP67 contra poeira e água, além de compatibilidade com aplicativos de treino, como Strava e Garmin. Graças ao Meta AI Fitness Agent, você recebe análises e dicas personalizadas sobre seu desempenho.

Diferente do Ray-Ban, esse modelo não conta com visor, mas vem com câmeras de alta qualidade e estabilização de imagem para registrar fotos em primeira pessoa sem precisar usar as mãos. Com o Vanguard, a Bleequp Ranger finalmente ganha um rival no mercado de óculos esportivos inteligentes.

Oakley Meta Vanguard. / © Oakley

Preço e lançamento

O Ray-Ban Display deve chegar ao mercado no início de 2026 custando a partir de US$ 799, aproximadamente R$ 3.815 na conversão direta atual, já com a pulseira Neural incluída. O Oakley Meta Vanguard custa US$ 499, cerca de R$ 2.720, e já está disponível em pré-venda.

O que você acha do ataque da Meta ao mercado de óculos inteligentes? Qual dos dois óculos apresentados você acha que é o melhor? Deixe sua opinião nos comentários!