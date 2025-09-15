Você está desiludido com a política? Talvez por achar que os políticos não nos ouvem e só servem para quebrar promessas eleitorais? Então vale a pena dar uma olhada em um país europeu onde o governo deu um passo (no mínimo) notável. Pela primeira vez no mundo, uma IA foi nomeada ministra de um país!

Diella (albanês para "sol") é o nome de um chatbot de IA que anteriormente trabalhava para o portal do governo albanês. Agora, no entanto, houve uma promoção que nem a IA mais inteligente do planeta poderia ter previsto: Diella é a primeira inteligência artificial a ser oficialmente nomeada para um cargo ministerial. No futuro, a ministra virtual será responsável pelas licitações públicas - uma área que tem atraído repetidamente a atenção no país dos Bálcãs devido à corrupção e à falta de transparência.

Combate à corrupção com IA

O primeiro-ministro Edi Rama - ele próprio não isento de controvérsias - apresentou Diella como "incorruptível e transparente". A IA tem o objetivo de conceder contratos de forma mais justa do que os políticos humanos poderiam fazer. Ao mesmo tempo, ela deve garantir que a influência humana seja minimizada. Dessa forma, o governo albanês espera recuperar a confiança nos procedimentos do Estado.

No entanto, ainda não se sabe se essa medida realmente garantirá maior transparência, pois as perguntas continuam sem resposta. Os primeiros críticos já estão questionando como uma IA pode trabalhar de forma independente em um ambiente no qual o controle político e as estruturas de poder continuam a existir. A questão de quem exatamente é responsável pela programação e quem, em última instância, examina as decisões também continua sem resposta.

Se olharmos ao redor do mundo, veremos que há uma grande insatisfação com a política em muitos países. Vemos isso em forma de protestos nas principais economias da Europa, por exemplo. Nos EUA, as pessoas agora estão até questionando se a própria democracia ainda é segura e poderíamos listar muitos outros países onde o descontentamento está crescendo.

Podemos reduzir o desencanto com a política por meio da IA?

Portanto, é uma pergunta legítima como podemos convencer as pessoas novamente de que a política pode melhorar as coisas para o benefício dos cidadãos. Ao mesmo tempo, surge a questão de saber se a inteligência artificial pode ser a resposta perfeita. Será que um político pode recuperar a confiança por meio de uma tecnologia que também está lutando contra a falta de confiança de parte da população?

Como a IA, mais cedo ou mais tarde, ultrapassará a inteligência humana, precisamos abordar essa questão. Para alguns, o que a Albânia está fazendo atualmente é um experimento empolgante em digitalização. Para outros, no entanto, também pode ser um sinal político com valor prático questionável.

Uma coisa é certa: a Albânia estabeleceu um precedente internacional com o Diella. Se a IA pode de fato fortalecer a confiança na política no final, é provável que seja observada de perto muito além das fronteiras do país. É claro que continuaremos acompanhando o assunto com interesse.

Até lá, você pode nos dizer o que pensa: a política apoiada por IA é o futuro ou apenas mais uma aberração social?