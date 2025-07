EA Acaba com Outra Série: Need for Speed é a Próxima Franquia Cancelada?

Certas séries de videogames são tão icônicas que seus nomes são imediatamente reconhecidos até mesmo por aqueles que não costumam jogar. Uma dessas franquias é a série Need for Speed, um jogo de corrida clássico que atualmente está nas mãos da EA. Apesar do status icônico da série, parece que a EA decidiu engavetar a série no futuro próximo.

O fim de uma franquia clássica?

Essa não é a primeira vez que a EA enfrenta uma reação negativa significativa em relação à maneira como lida com as séries de jogos sob seu controle nos últimos anos. No ano passado, a EA anunciou que basicamente descontinuaria o The Sims, declarando que o tão esperado jogo The Sims 5 simplesmente não aconteceria. Em vez disso, a empresa decidiu se concentrar em uma experiência multijogador de serviço ao vivo, que até agora não conseguiu conquistar a preferência dos jogadores.

Agora, parece que os fãs de Need for Speed podem ter uma decepção semelhante. Em uma postagem no Instagram, Matthew Everingham anunciou que o site Speedhunters, que está intimamente ligado aos jogos Need for Speed, está parado. A razão que ele forneceu é que a EA supostamente arquivou Need for Speed. Se for verdade, isso pode marcar o fim de uma franquia que persiste há mais de três décadas.

Need for Speed Unbound foi lançado em 2022 e recebeu críticas mistas. / © Steam

Os jogos de corrida estão em uma crise

Parece que Need for Speed não é o único jogo de corrida amado que está em uma crise. As demissões no Xbox fizeram com que a Turn 10, desenvolvedora do Forza Motorsport, fosse essencialmente destruída. Foram registrados cerca de 120 cortes de empregos. Isso ocorre apesar do enorme sucesso do jogo de corrida de mundo aberto Forza Horizon 5, que atualmente é um dos jogos de corrida mais populares do mercado.

E outro estúdio que se vê ameaçado é a tradicional Codemasters (das séries Grid e Dirt). Atualmente responsável pela série F1, o estúdio anunciou que deixará de lado os jogos de rali, incluindo a série licenciada WRC, praticamente decretando a morte da franquia Dirt/Colin McRae.

E, mesmo que o Need for Speed não tenha sido, de fato, definitivamente arquivado pela EA, ainda há más notícias para os jogadores. A desenvolvedora do jogo mais recente, a Criterion Games, teria sido transferido para trabalhar no Battlefield 6 no início do ano. Isso significa que, mesmo que haja outro jogo Need for Speed, ele provavelmente não será lançado antes do início da década de 2030.

Qual é a sua opinião sobre o possível fim da franquia Need for Speed? Você acha que a EA deveria reconsiderar sua decisão?