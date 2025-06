NFC Ganha Mais Alcance com Emparelhamento e Pagamento Mais Fáceis

Com a versão 15 do padrão NFC, os desenvolvedores alcançaram um aprimoramento significativo, que, por sua vez, deve levar a uma série de melhorias na vida cotidiana. O Fórum NFC já vê cenários de uso completamente novos.

Devido à sua função simples, a comunicação de campo próximo - geralmente chamada de Near Field Communication (NFC) - faz parte da vida cotidiana de muitas pessoas, especialmente ao fazer pagamentos digitais. Agora, o consórcio por trás do padrão NFC, o NFC Forum, que inclui vários gigantes do setor, como Apple, Google e Infineon, publicou uma nova versão do padrão que tem como objetivo tornar o uso diário ainda mais conveniente.

A principal melhoria trazida pela versão 15 é um aumento no alcance. A distância possível entre dois dispositivos ou os chips NFC integrados a eles aumentou de 0,5 para dois centímetros. Mesmo que o aumento na distância de transmissão pareça comparativamente pequeno à primeira vista, ele deve trazer uma série de outras vantagens.

Isso começa com o fato de que a precisão do posicionamento dos dois dispositivos durante a transmissão de dados não precisa mais ser tão alta quanto antes. Isso significa que a troca de dados não só pode ser iniciada mais cedo, como também será mais confiável. Na vida cotidiana, os wearables, em especial, provavelmente se beneficiarão dessa mudança. Nem sempre é tão fácil posicioná-los no lugar certo para uma conexão NFC bem-sucedida.

NFC no carro como uma alternativa ao Bluetooth?

Mike McCamon, diretor administrativo do NFC Forum, também vê vários novos aplicativos em potencial. Por exemplo, a segurança das chaves digitais poderia ser significativamente aumentada com o uso de chips NFC - por exemplo, em sistemas sem chave projetados para carros. Os ladrões sempre conseguem interceptar os sinais das chaves e transmiti-los para o respectivo veículo usando a chamada extensão de rádio.

Apenas alguns fabricantes contam com recursos de segurança adicionais, como chips UWB ou sensores de movimento para suas chaves digitais - a integração de um chip NFC seria mais fácil.

No entanto, a chave ainda teria que ser levada relativamente perto do ponto de contato - presumivelmente a fechadura. No entanto, isso significaria uma redução considerável na conveniência com a qual estamos acostumados.

Portanto, é mais provável que os fabricantes de automóveis confiem cada vez mais no Bluetooth 6.0 no futuro. O futuro padrão Bluetooth também integrará recursos de segurança que tornarão as chaves do carro mais seguras, entre outras coisas. Tanto a distância entre os dispositivos quanto o tempo de transmissão serão medidos e incluídos como um recurso de segurança. No entanto, as especificações do padrão só foram adotadas recentemente. A implementação prática ainda está pendente.