Se você é um fã da Nintendo, sabe que 5 de junho é a data de lançamento do Nintendo Switch 2 . Se você é fã da Nintendo, sabe que o Switch 2 custará R$ 4.499. Se você é fã da Nintendo, sabe que alguns jogos, como Mario Kart World, custarão caro. E se você ainda for um fã da Nintendo depois disso, esta lista de todos os jogos disponíveis no lançamento do computador de mão será útil.

Mario Kart World e Donkey Kong Bananza são apenas a ponta do iceberg de lançamentos do Switch 2. Esses jogos são títulos exclusivos do Switch 2. Mas há também todos os jogos de terceiros que já foram lançados para consoles e/ou PC, bem como os jogos do Switch 1 que foram atualizados.

Oferta de afiliados Nintendo Switch 2

Jogos do Nintendo Switch 2 disponíveis no lançamento

Estamos falando de jogos "first party" aqui. Esses jogos são exclusivos do Nintendo Switch 2 e foram desenvolvidos especificamente para o console. A lista não é muito longa no momento. No entanto, outros jogos chegarão neste verão e no final do ano, como Donkey Kong Bananza, programado para 17 de julho, e outros novos títulos como Pokémon Legends Z-A, Hyrule Warriors: The Seal Chronicles e Metroid Prime 4: Beyond também devem estar disponíveis no final do ano.

A Nintendo cobra preços diferentes, dependendo se você compra a versão física ou digital. Os jogos da Nintendo com um cartucho em uma caixa são mais caros do que as versões desmaterializadas compradas na loja virtual.

Outro recurso exclusivo do Nintendo Switch 2 é o acesso aos jogos do GameCube no catálogo virtual Nintendo Classics. Você precisará de uma assinatura do Nintendo Switch Online + um pacote adicional para se beneficiar disso.

Data de lançamento Preço físico (cartucho) Preço digital (eshop) Mario Kart World 05.06/2025 R$ 499,99 R$ 499,90 Nintendo Switch 2 Welcome Tour 05.06/2025 - R$ 59,90 Clássicos da Nintendo - GameCube: F-Zero GX, Soul Calibur 2, The Legend of Zelda: The Wind Waker 05.06/2025 - R$ 299 (assinatura anual)

Conversões para o Switch 2 disponíveis no lançamento

Esses jogos são de outras editoras e já foram lançados em outras plataformas, como PS5, Xbox Series X/S ou PC. A lista é logicamente mais exaustiva e os jogos são geralmente mais baratos do que os exclusivos da Nintendo.

O site oficial da Nintendo é muito confuso quando se trata de preços. Para cada um dos jogos listados abaixo, a Nintendo não pode dizer de forma confiável se eles estarão disponíveis em formato físico ou não.

E, mais uma vez, muitas outras versões estão planejadas para as próximas semanas e meses. Elden Ring, Hades II e Borderlands 4 estão entre os mais notáveis.

Data de lançamento Preço Arcade Archives 2 Ridge Racer 05.06.2025 R$ 96,43 Bravely Default Flying Fairy HD Remaster R$ 199,50 Cyberpunk 2077: Ultimate Edition R$ 339,99 Deltarune R$ 119,00 Fast Fusion R$ 90,00 Fortnite Grátis Hitman World of Assassination R$ 162,00 Legado de Hogwarts R$ 299,90 Kunitsu-Gami: Path of the Goddess R$ 194,00 Puyo Puyo Tetris 2S R$ 199,90 Rune Factory: Guardians of Azuma R$ 279,99 Sonic x Shadow Generations R$ 259,90 Split Fiction R$ 249,00 Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition R$ 281,00 Suikoden I & II HD Remaster R$ 199,60 Survival Kids R$ 264,90 Yakuza 0 Versão do Diretor R$ 249,90

Atualizações de jogos do Switch disponíveis no lançamento

O Nintendo Switch 2 é retrocompatível com muitos jogos do Switch original. Para alguns desses jogos, a Nintendo está oferecendo atualizações para otimizá-los para o Switch 2.

Há um custo para essas atualizações. Elas custam menos do que o preço do jogo completo, mas você precisa ter uma cópia do jogo no Switch 1. Se não tiver, você pode comprar a edição completa do Nintendo Switch 2. Ela contém o jogo básico lançado no Switch 1 com o pacote de atualização para o Switch 2.

75% dos mais de 15.000 jogos do Switch 1 podem ser executados no Switch 2 / © Nintendo

Por enquanto, apenas os dois últimos jogos Zelda receberão uma atualização quando o Switch 2 for lançado. Mas Super Mario Party Jamboree receberá uma atualização em 24 de julho de 2025, seguido por Kirby and the Forgotten World um mês depois, em 28 de agosto.

Data de lançamento Preço do jogo completo Preço do upgrade The Legend of Zelda: Breath of the Wild 05/06/2025 ? R$ 59,90 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? R$ 59,90

O catálogo de jogos do Nintendo Switch 2 será ampliado gradualmente ao longo do ano. Se houver interesse neste artigo, talvez valha a pena atualizá-lo regularmente à medida que novos jogos forem lançados. Talvez um tutorial sobre como solicitar e receber um pacote de atualização também possa ser útil. O que você acha?