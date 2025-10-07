WhatsApp Prepara Nomes de Usuário: Quem Chegar Primeiro Leva

Até agora, só os números de telefone podem ser usados para fazer login no WhatsApp e enviar mensagens. No entanto, a empresa vem trabalhando para permitir nomes de usuário há algum tempo. No entanto, esse novo sistema traz consigo um grande problema. Um sistema de reserva de nomes pode oferecer uma solução e foi descoberto pelo WABetaInfo. Aparentemente, a opção de nomes de usuário ocorrerá em várias fases.

Novo sistema de reserva de nomes de usuário planejado para o WhatsApp

Um dos maiores problemas com a inovação planejada é como distribuir ou escolher os nomes de usuário. Se o recurso for disponibilizado inicialmente apenas em etapas, os primeiros testadores poderão ser favorecidos e garantir nomes cobiçados antes mesmo que o público em geral tenha acesso. Para evitar esse desequilíbrio, o WhatsApp está trabalhando em um sistema especial de reservas que foi projetado para aliviar exatamente essa situação.

O sistema de reserva deve ser ativado em uma primeira etapa, mesmo antes do início da função real para o uso de nomes de usuários. Por ser tecnicamente menos complexo, ele pode ser distribuído a todos os usuários mais rapidamente. Dessa forma, o WhatsApp quer garantir que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de reservar o nome desejado em um estágio inicial - independentemente de fazerem parte do programa beta ou não.

Ainda não se sabe exatamente quando as duas funções - reserva e uso real dos nomes de usuário - serão ativadas. No entanto, as fontes internas presumem que a reserva começará muito antes e, assim, abrirá caminho para a implementação completa.

Chave de usuário como mecanismo de proteção

Além da distribuição justa, o WhatsApp também está preocupado com a questão da privacidade. Isso ocorre porque a introdução de nomes de usuários teoricamente cria a possibilidade de que qualquer pessoa que conheça um determinado nome possa enviar uma mensagem para o usuário correspondente. Para evitar o uso indevido, será introduzido um mecanismo de segurança adicional: a chamada chave do usuário.

De acordo com as informações da versão beta, trata-se de uma senha de quatro dígitos que pode ser usada como um segundo nível de segurança, se desejado. Somente aqueles que souberem o nome de usuário e essa chave poderão enviar uma mensagem. A ideia por trás disso: Os usuários só compartilham esse PIN com pessoas que desejam contatar, como amigos, colegas ou parceiros de negócios. Isso mantém um alto grau de controle sobre sua própria disponibilidade, apesar dos nomes de usuário públicos.