Finalmente o GPT-5 chegou! Com ele, você tem acesso a uma nova versão do ChatGPT, da OpenAI, ainda mais inteligente, rápida e útil. Neste texto, explico o que muda com essa atualização e por que ela também é uma boa notícia para quem usa a versão gratuita.

Há bastante tempo, circulavam rumores de que os criadores do ChatGPT estavam desenvolvendo uma nova versão poderosa do modelo. Ontem, isso se confirmou: o novo GPT-5 foi oficialmente apresentado em uma transmissão ao vivo. Durante o evento, também foi revelado que o ChatGPT já é usado semanalmente por 700 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo 5 milhões clientes pagantes, com uso comercial.

O GPT-5 chegou e aqui está o que mudou

A OpenAI afirma que o GPT-5 está mais inteligente e mais rápido, o que ficou evidente durante a apresentação, que trouxe alguns exemplos impressionantes. Ainda assim, houve quem esperasse mais. Algumas pessoas sentiram falta de uma grande virada, como aconteceu em lançamentos anteriores, e a apresentação foi mais discreta do que muitos imaginavam. Porém, vale destacar que há melhorias claras que merecem atenção.

Segundo a OpenAI, o GPT-5 "alucina" menos do que as versões anteriores. Algumas demonstrações mostram que o modelo ainda pode cometer esses erros, mas a expectativa é que aconteça com menor frequência. Outro ponto importante é que a velocidade aumentou. Em alguns casos, as respostas chegam até duas vezes mais rápido do que no modelo anterior, algo que faz bastante diferença, principalmente na hora gerar códigos de programação.

Os programadores, em particular, ficarão encantados com essa atualização bem-sucedida. / © OpenAI

Programação com o estalar de um dedo

Esse talvez seja um dos avanços mais importantes que a equipe por trás do ChatGPT destacou durante o lançamento: as novas habilidades de programação do GPT-5. Além de estar mais rápido, o modelo agora entrega resultados ainda mais impressionantes. Se você quiser criar um jogo ou um aplicativo, pode fazer isso apenas com um prompt, mesmo sem saber nada de programação. Isso já era possível antes, mas agora o GPT-5 também capricha no design, o que vemos na aparência dos aplicativos gerados, que está muito mais refinada.

Durante a apresentação, foi mostrado também um exemplo prático: um aplicativo de idiomas para quem quer aprender francês. Em poucos minutos, o GPT-5 criou um app visualmente atrativo e com várias funcionalidades, incluindo um quiz. O projeto ainda trouxe uma versão do clássico jogo "Snake", adaptada para ajudar no aprendizado de vocabulário.

O aplicativo é realmente abrangente, fornecendo flashcards, arquivos de áudio, barras de progresso e muito mais. / © OpenAI (Captura de tela: nextpit)

O aplicativo tem um visual muito atraente, mas se você repetir o pedido, uma nova versão completamente diferente é criada em segundos, com um design totalmente renovado.

O ChatGPT agora te entende muito melhor

O GPT-5 não é uma revolução apenas para quem programa, mas também para quem usa a IA no dia a dia. Ele entende melhor o contexto, fornece respostas mais precisas e, em muitos casos, consegue ser ainda mais perspicaz do que antes. Isso significa que, mesmo quando não puder ajudar diretamente, o ChatGPT pode explicar o motivo e sugerir caminhos. Para isso, o GPT-5 passou a "raciocinar" de forma mais eficiente, dividindo automaticamente tarefas em etapas menores quando necessário.

A nova versão também se destaca em fluxos de trabalho mais práticos, graças à sua compreensão aprimorada de texto. Agora é possível destacar palavras ou trechos das respostas para que eles sejam retrabalhados de forma direta. Nos testes iniciais, as respostas soaram muito mais naturais e bem construídas, deixando para trás aquele tom mecânico que aparecia às vezes.

Além disso, o GPT-5 promete avanços significativos na área da saúde, identificando possíveis problemas com mais rapidez, faz perguntas mais relevantes e orienta sobre o que deve ser abordado durante uma consulta médica. Mesmo assim, vale reforçar: o ChatGPT continua sem substituir o diagnóstico ou o atendimento de um profissional da saúde.

Outras novidades

No futuro, você também poderá escolher se prefere uma resposta mais detalhada ou mais direta. Isso vai poupar tempo, reduzir o uso desnecessário de recursos e evitar explicações longas quando tudo o que você quer é uma resposta simples.

Outra novidade interessante é a possibilidade de escolher o estilo de comunicação do ChatGPT. Você prefere que ele seja objetivo e profissional, mais empático e cuidadoso ou até com um toque de sarcasmo? Nas configurações, você consegue ainda definir se quer interagir com uma personalidade mais cínica, robótica, observadora ou nerd.

Também será possível personalizar a interface do chat escolhendo uma cor para a conversa. Quem usa a versão paga terá mais opções, mas esse recurso estará disponível para todos de forma geral.

Em breve, haverá ainda a opção de integrar o ChatGPT com seu Gmail, Calendário e Contatos do Google. Essa funcionalidade começa a ser liberada na próxima semana para usuários da versão Pro, com os demais acessos chegando na sequência.

E por fim, a função de voz também passou por melhorias. Agora, o estilo da fala será ajustado de forma mais precisa de acordo com a situação, deixando a experiência de conversa por voz ainda mais natural e útil.

... deixando o melhor para o final

Mas ainda falta contar a melhor parte. Na verdade, foram dois os pontos que empolgaram bastante o público durante a apresentação:

O GPT-5 esclarece o caos do modelo. Antes, era preciso escolher manualmente qual modelo usar para cada tipo de tarefa. Agora, o próprio ChatGPT faz essa escolha automaticamente e seleciona a ferramenta mais adequada para o que você precisa; O GPT-5 não está restrito apenas a quem paga. Mesmo com algumas limitações na versão gratuita, o novo ChatGPT permite que qualquer pessoa tenha acesso ao modelo de linguagem mais avançado já criado pela OpenAI.

Disponibilidade

Vamos analisar brevemente quando o GPT-5 estará disponível e quais são as diferenças entre os planos. A nova versão já começou a ser liberada, mas a distribuição está acontecendo de forma gradual. Isso significa que, dependendo do seu perfil de uso, talvez você precise esperar alguns dias para ter acesso.

Pro: acesso ilimitado ao GPT-5, incluindo a versão GPT-5 Pro;

Plus: limites de uso bem mais amplos que na versão gratuita;

Team/Enterprise/EDU: o GPT-5 passa a ser o modelo padrão para tarefas do dia a dia. A liberação para Enterprise e EDU começa na próxima semana, de acordo com a OpenAI.

Gratuito: acesso ao GPT-5 e ao GPT-5 mini; pela primeira vez, os usuários gratuitos têm acesso a um modelo com raciocínio lógico avançado. Já usou seu limite diário hoje?

Limites para uso gratuito

Se você está no plano gratuito, vale saber quais são os limites de uso. Segundo a OpenAI, é possível enviar até 10 mensagens a cada 5 horas. Após esse limite, o acesso muda para a versão mini, até que o contador seja zerado. Também há direito a uma mensagem por dia usando o modo GPT-5 Thinking.

Já quem assina o plano Plus, que continua custando US$ 20 por mês, pode enviar até 80 mensagens a cada 3 horas. Essa versão, assim como o plano Team, também permite selecionar manualmente o modo "Thinking". O limite total é de 200 mensagens por semana.

Conclusão

Ainda é cedo para tirar conclusões definitivas, já que as novidades precisam ser testadas na prática. Mas o GPT-5 parece ser uma evolução sólida, com melhorias consistentes, mesmo sem o impacto de uma grande revolução. A grande mudança está na forma em que a OpenAI estruturou seus modelos e, principalmente, no fato de que até os usuários gratuitos agora podem acessar uma versão mais poderosa da IA. Isso, por si só, já merece atenção.