O modo DeX é uma das ferramentas de produtividade mais úteis nos dispositivos Samsung Galaxy. Ele também recebeu aprimoramentos significativos ao longo dos anos, incluindo uma versão dedicada para tablets . No entanto, parece que a versão clássica do DeX será substituída no One UI 8 pelo Modo Desktop do Android 16, que atualmente é um passo para trás em termos de recursos.

O DeX da Samsung é uma ferramenta disponível nos dispositivos Galaxy há muitos anos. O DeX clássico permite que os usuários transformem seus celulares (e tablets) Galaxy em uma experiência semelhante a um PC quando conectados a um monitor ou tela externa, onde obtêm controles e funções semelhantes a uma interface de desktop tradicional. Além disso, ele suportava conexões com e sem fio para alguns modelos de monitores e TVs, aumentando sua flexibilidade.

One UI 8 apresenta um novo modo DeX com menos recursos

Conforme descoberto na última versão beta da One UI 8 (via Android Authority), a Samsung começou a eliminar gradualmente o modo DeX clássico, fazendo a transição para um novo modo DeX baseado no Modo Desktop do Android 16. No entanto, essa decisão atualmente remove várias das funções e vantagens do DeX que fizeram toda a experiência semelhante a um PC valer a pena.

Por exemplo, o DeX na One UI 8 não é mais compatível com gestos clássicos, como colocar as janelas na parte superior. Recursos essenciais, como o botão de fixar o aplicativo e as ações "bloquear" e "sair", desapareceram completamente. As mudanças no layout também se refletem na barra de tarefas geral, que agora é simplificada e tem menos atalhos nesse novo modo externo.

O antigo modo DeX da Samsung na One UI 7 (esq) vs. o novo modo DeX baseado no modo Desktop do Android 16 na One UI 8 (dir.). / © Reddit/u/Fragmented_Chicken / Android Authority

A alteração também afeta o comportamento de alguns elementos do PC. O menu DeX no MultiStar foi ajustado, removendo as opções "executar tantos aplicativos" e "abrir automaticamente o último aplicativo", que geralmente são consideradas recursos essenciais. O único botão de alternância que permanece aqui é o da tela de alta resolução.

No entanto, algumas das principais funcionalidades do DeX clássico permanecem, incluindo o suporte à integração com a S Pen e as opções de conectividade sem fio. Ao mesmo tempo, o Modo Desktop do Android 16 oferece melhor otimização da tela sensível ao toque para navegação com os dedos.

Por que a Samsung optou por fazer o downgrade do DeX?

O Google oferece um recurso comparável no Android há anos, mas ele não reproduz os recursos encontrados no DeX da Samsung. Isso mudou no Android 16 com a introdução do Modo Desktop, que a One UI 8 adotou. Mas, como você pode ver, esses recursos ainda não estão no mesmo nível em termos de funcionalidade do DeX clássico da Samsung.

O provável motivo para a transição ao novo modo desktop é que tanto a Samsung quanto o Google querem unificar a experiência e reduzir a fragmentação do modo desktop no Android e na One UI. Isso também economizaria recursos da Samsung no desenvolvimento do DeX, pois ela poderia simplesmente baseá-lo no modo desktop nativo. Quanto às lacunas nos recursos, elas poderão ser resolvidas posteriormente.

De qualquer forma, essa mudança fará com que os usuários acostumados com o DeX percam algumas das principais funções e precisarão de alguns ajustes.

Você já experimentou o DeX em seu Galaxy? Você acha que o Google deveria manter algumas das funções do Modo Desktop do Android 16?