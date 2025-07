O WhatsApp ganhou recentemente vários recursos, mas parece que os novidades não param por aí. Após a adição de lembretes e resumos de mensagens , o Meta agora está testando um novo recurso que integra sua foto de perfil do WhatsApp às suas contas do Facebook e do Instagram. Essa é uma novidade útil ou algo preocupante que pode comprometer sua privacidade?

Ao selecionar sua foto de perfil do WhatsApp, você tem várias opções, incluindo tirar uma nova foto com a câmera ou importar uma da sua galeria. Além disso, há alternativas para criar um avatar ou ter um gerado por IA. Agora, o Meta está expandindo essas opções por meio da integração com o Facebook e o Instagram.

Não perca: Usar a mesma conta do WhatsApp em vários dispositivos

Importar foto de perfil do Facebook ou do Instagram

Na última versão beta do WhatsApp 2.25.21.23 para Android, a Meta está testando um recurso para permitir que os usuários importem fotos de perfil diretamente de suas contas do Facebook e do Instagram. As opções estão disponíveis no seletor de fotos ao visualizar seu perfil no WhatsApp. No entanto, os usuários relatam que o recurso está desativado por padrão e requer a vinculação de sua conta do WhatsApp com a Central de Contas da Meta para usar essa funcionalidade entre plataformas.

O WhatsApp Beta agora adiciona opções para importar fotos de perfil do Facebook e do Instagram. / © WABetaInfo

Depois de vincular e autorizar sua conta do WhatsApp à Central de Contas da Meta, você pode selecionar e usar uma foto de perfil da sua conta do Facebook ou Instagram para sua conta do WhatsApp. Isso agiliza todo o processo e economiza tempo na sincronização da foto do perfil, pois antes você só podia fazer isso manualmente.

Seus bate-papos permanecem privados

Conforme observado na Central de Contas, esses recursos multiplataforma mantêm a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp, garantindo que as chamadas e as mensagens permaneçam privadas. No entanto, se você tiver uma conta pública ou detectável no Facebook ou no Instagram e usar essa foto de perfil no WhatsApp, isso poderá facilitar a localização do seu perfil público on-line pelos seus contatos no aplicativo de mensagens.

Além da importação de fotos de perfil, o WhatsApp já oferece suporte à postagem cruzada de stories e atualizações no Facebook ou no Instagram. Isso é limitado (por enquanto) aos stories e não a outras mídias ou bate-papos.

No momento, a integração do recurso de fotos de perfil está disponível para testadores beta selecionados, o que significa que é provável que seja implementada para o público em um futuro próximo, após a fase de testes.

Como você configura sua foto de perfil do WhatsApp? Em sua opinião, quais são as vantagens de usar a mesma foto de perfil em todas as contas da Meta?