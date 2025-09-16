Não são apenas o hardware e o software que estão evoluindo. As ameaças cibernéticas, como golpes e phishing, também estão se tornando mais sofisticadas. Recentemente, o Google introduziu um poderoso recurso de detecção de golpes habilitado para IA no Android, permitindo alertas em tempo real durante chamadas e mensagens. A empresa agora parece estar expandindo essa ferramenta para aplicativos de mensagens de terceiros.

A detecção de golpes no Android é desenvolvida pela Gemini e funciona instantaneamente quando uma ameaça é identificada. Ela alerta os usuários antes que eles atendam a uma chamada ou mesmo durante uma conversa. Embora a ferramenta seja altamente eficaz, seu escopo atual é limitado aos aplicativos de chamadas e SMS nativos do Android.

Isso deixa os usuários expostos a ataques em outras plataformas onde os golpes são igualmente comuns, incluindo WhatsApp, Facebook Messenger e Telegram. Felizmente, o Google parece ter previsto essa lacuna desde o início.

A detecção de fraude do Google está chegando ao WhatsApp e aos Meta Apps

De acordo com o Android Authority, a última atualização do Android System Intelligence para o Pixel 10 revela que o Google está trabalhando para ampliar a detecção de fraudes para mais aplicativos de mensagens além do Messages.

Evidências dessa expansão aparecem nas configurações da ferramenta na seção Segurança e Privacidade, bem como nas cadeias de código encontradas na atualização.

Espera-se que um novo botão rotulado como "Fraudes de mensagens" apareça nas configurações do recurso. A descrição diz: "Receba alertas sobre possíveis golpes em notificações de mensagens de bate-papo de aplicativos compatíveis", sugerindo suporte para plataformas de terceiros. Isso poderia ajudar milhões de usuários a evitar golpes antes mesmo de abrir uma mensagem suspeita.

<string name="notification_adjustment_justification">Pode conter conteúdo prejudicial</string> <string name="notification_scam_likely_text">Provável golpe</string> <string name="scam_warning_description">A detecção de fraude encontrou atividade suspeita nesta mensagem</string> <string name="scam_warning_guidelines_header">Proteja-se contra golpes:</string> <string name="scam_warning_header">Possível golpe</string> <string name="not_a_scam_button_text">Não é um golpe</string> <string name="snackbar_text">Detecção de fraude pausada para este chat</string>

Uma investigação mais aprofundada mostra que a ferramenta pode verificar mensagens dentro de aplicativos e sinalizar conteúdo ou comportamento suspeito. Os usuários poderão confirmar se uma mensagem é uma fraude e podem desativar o recurso totalmente ou por aplicativo. Isso dá aos usuários mais controle, especialmente se eles dependem muito de um aplicativo de mensagens específico.

Quais aplicativos serão cobertos?

As pistas sugerem que o recurso será compatível com aplicativos como Facebook Messenger, Instagram, Signal, WhatsApp, KakaoTalk, Line, Twitter (X) e Verizon Messages, entre outros. É provável que mais aplicativos sejam adicionados quando o recurso for lançado oficialmente.

Ainda não está claro quando esse recurso será lançado, mas é algo que deve ser observado com atenção. Com o aumento de golpes com IA e métodos de ataque cada vez mais avançados, ferramentas como essa estão se tornando essenciais.

Esperamos que o recurso seja lançado nos dispositivos Pixel, começando com o Pixel 10 e os modelos mais recentes. Idealmente, ele será expandido para outros dispositivos Android além da própria linha do Google.

Qual é a sua opinião sobre a detecção de fraudes do Google? Você acha que ela ajudará os usuários a se manterem seguros contra phishing e fraudes?