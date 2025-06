Mais usuários Galaxy agora podem testar o Android 16

Mesmo que a One UI 8, baseada no Android 16, não represente uma mudança tão grande quanto a One UI 7, ela chegou em um ritmo acelerado, permitindo que o sistema seja testado com antecedência. A primeira versão beta foi disponibilizada no fim do mês passado e, pouco mais de duas semanas depois, a Samsung lançou a One UI 8 Beta 2 para a Coreia do Sul, Alemanha e Reino Unido. Alguns usuários nos Estados Unidos também relataram já ter recebido o software.

A atualização traz números de firmware como S938NKSU4ZYF3, S938NOKR4ZYF3 e S938NKSU4BYF3, dependendo do modelo do Galaxy S25, conforme informado pelo leaker Tarun Vats. O download desta versão também é menor do que o do Beta 1, com cerca de 1,2 GB.

A Samsung disponibilizou a One UI 8 Beta 2, baseada no Android 16, para os usuários do Galaxy S25. / © Reddit/u/Accomplished-Ad8330

Com esse lançamento, usuários da Índia e Polônia também informaram que o programa beta já está disponível no app Samsung Members. Quem se inscreveu recebeu imediatamente o Beta 1, que pesa cerca de 3,6 GB e tem o número de firmware S93BXXU4ZYF3.

O que mudou no One UI 8 Beta 2?

As mudanças nesta versão são mais pontuais e focadas principalmente na correção de bugs. Uma delas resolve o problema em que widgets grandes não exibiam corretamente o layout 4x4 para a maioria dos usuários. A atualização também ajusta elementos da interface no Now Brief. Segundo a Samsung, houve melhorias na câmera, o desempenho geral do aparelho foi otimizado e a duração da bateria agora promete ser mais consistente.

Entre os maiores destaques está a integração do gerador de texto para imagem do Galaxy AI diretamente no teclado da Samsung. Com isso, é possível acessar o recurso por um botão de atalho que abre uma nova aba, e lá as imagens podem ser criadas e salvas automaticamente.

Outro recurso adicionado é o "Legendas de Chamadas", disponível no aplicativo de ligação. Como o próprio nome sugere, ele exibe legendas para cada pessoa durante uma chamada. O recurso ainda não está funcional, mas pode ser ativado nas próximas atualizações beta ou na versão final.

Se você estiver em um dos países elegíveis, já pode se inscrever no programa beta pelo aplicativo Samsung Members. Por enquanto, a versão beta é compatível somente com os modelos Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Depois de se inscrever, basta ir até as configurações do aparelho e verificar manualmente se a atualização está disponível.

Existe a expectativa de que o Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Z Flip 7 sejam lançados já com o One UI 8, possivelmente no próximo mês. A atualização também deve ser liberada ao público logo em seguida.

