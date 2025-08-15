"Aqui está a imagem que você quer: você como uma figura de ação, apresentada hoje pela Mattel!" Será que isso se tornará realidade em breve se usarmos o ChatGPT? Pelo menos há declarações da OpenAI que nos levam a acreditar que sim. Cada vez mais se pensa em publicidade no popular modelo de IA.

Levante a mão quem usa o ChatGPT aqui! Estatisticamente falando, devem ser muitas mãos, pois mais de 700 milhões de pessoas usam o LLM (Large Language Model) da OpenAI toda semana. O problema para a empresa: Desses 700 milhões, apenas 20 milhões o utilizam mediante pagamento. A esmagadora maioria usa o ChatGPT gratuitamente, o que significa que a OpenAI fica com os custos imensos.

ChatGPT: publicidade a caminho?

Antes, Sam Altman, o idealizador da OpenAI, não curtia a ideia de publicidade combinada com inteligência artificial. O CEO agora admite que não é "totalmente contra".

Portanto, está havendo uma reformulação e o chefe do ChatGPT da OpenAI, Nick Turley, está seguindo a mesma linha. Em uma entrevista ao The Verge, Turley explicou que não se opõe fundamentalmente à publicidade no ChatGPT. Ele diz que "... já seria humilde o suficiente para não descartá-la categoricamente...".

Então, certamente devemos nos preocupar com o fato de que a próxima resposta do ChatGPT à nossa pergunta sobre a melhor frase de cantada será acompanhada por um anúncio do Tinder Gold? Não é bem assim, porque Turley também diz claramente:

"Se alguma vez fizéssemos isso, eu seria muito, muito cuidadoso e deliberado, porque realmente acredito que o que torna o ChatGPT especial é que você obtém a melhor resposta para só você e não há nenhuma outra parte no meio".

A concorrência também está pensando nisso há muito tempo

Essas declarações chegam em um momento em que Elon Musk também vem flertando há muito tempo com a publicidade integrada no chatbot Grok da xAI. O Google, que se tornou inimaginavelmente rico por meio da publicidade, também está pensando em como vincular diálogos de IA e anúncios.

No entanto, o chefe do ChatGPT da openAI dá uma dica clara em sua entrevista que pode nos permitir dormir um pouco mais tranquilos. Ele acredita que é possível que o ChatGPT não seja um produto voltado para a publicidade em si. Mas, de qualquer forma, a OpenAI está trabalhando em produtos diferentes. Portanto, pode ser que se desenvolvam coisas completamente diferentes, nas quais a integração da publicidade pareça muito mais realista.

Independentemente disso, no entanto, ele está muito entusiasmado com a forma como o modelo de assinatura está se desenvolvendo. A empresa ainda tem muitaa ideias sobre como pode trabalhar com diferentes modelos antes mesmo de pensar em publicidade. Por enquanto, provavelmente estamos a salvo da publicidade, pelo menos com o ChatGPT. Mas o impacto está definitivamente se aproximando.

O que você pensa sobre isso? Você seria a favor da publicidade se pudesse continuar a usar o serviço gratuitamente? E que tipo de anúncios você consegue imaginar?