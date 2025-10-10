Toda semana, você pode economizar dinheiro em jogos de videogame conferindo as ofertas atuais da Epic Games Store. A qualidade e o gênero dos games gratuitos mudam bastante, então vale a pena conferir as promoções semanalmente para não perder nenhuma grande oportunidade. Nesta semana, você pode fazer o download de Gravity Circuit e Rogue Journeyman Bundle.

Vamos conferir o que está disponível na Epic Games Store hoje!

Jogos gratuitos desta semana

Gravity Circuit

Você acha que os jogos atuais são muito fáceis e previsíveis? Sente falta dos tempos em que cada salto precisava ser perfeito e o perigo poderia aparecer a qualquer momento? Gravity Circuit traz de volta esse desafio, com gráficos no estilo 8-bits e toda a nostalgia de um clássico jogo de plataforma 2D.

Jogadores antigos vão se sentir em casa com os visuais e o desafio inspirados no NES, com claras referências a franquias como Mega Man. Normalmente, Gravity Circuit custa cerca de R$ 52,49, mas nesta semana você pode baixá-lo gratuitamente.

Baixe Gravity Circuit na Epic Games Store.

Pule, desvie e atire em seu caminho nas fases 2D. / © Domesticated Ant Games

Albion Online - Pacote Rogue Journeyman

Os MMORPGs podem não ser tão dominantes como no passado, mas ainda existem muitos títulos populares e mundos encantadores e cheios de mistérios para explorar. Albion Online traz sua própria versão da fórmula de mundo aberto sandbox. Nela, você pode criar itens, armas e equipamentos, formar alianças, conquistar novas terras e, quem sabe, até construir um império.

O Rogue Journeyman Bundle estará disponível gratuitamente na Epic Games Store até a próxima semana.

Faça o download do Pacote Rogue Journeyman na Epic Games Store.

O pacote oferece itens, pontos, armaduras, skins e muito mais. / © Sandbox Interactive GmbH

Uma olhada no jogo gratuito da próxima semana

Samorost 3

Você se lembra de Samorost 1 e 2, que estiveram disponíveis gratuitamente na Epic Games Store há algumas semanas? Samorost 3 continua essas histórias! Este jogo de exploração e quebra-cabeça leva você a uma jornada emocionante pelo cosmos. Como um gnomo espacial, você busca descobrir sua verdadeira origem entre as estrelas.

Normalmente, o jogo custa R$ 59,90 na Epic Games Store, mas na próxima semana você poderá baixar essa aventura incrível gratuitamente, então não perca essa oportunidade!

Baixar Samorost 3 da Epic Games Store.

Samorost 3 é uma aventura divertida e emocionante. / © Steam

Gostou da lista de jogos de terror gratuitos em outubro? Qual jogo vai baixar primeiro? Nos conte nos comentários abaixo!