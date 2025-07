Por que é mais difícil ganhar músculos depois dos 30?

Se você sente que seus treinos não entregam mais resultados como nos seus 20 e poucos, não é bug no sistema: é o corpo mesmo. Depois dos 30, a perda de massa muscular acontece de forma natural e progressiva. E se, assim como eu, você só começou a dar real atenção ao seu condicionamento físico depois dos 40, a boa notícia é: existe, sim, uma forma mais inteligente de treinar para ganhar (e manter) músculos.

O que talvez você não saiba é que essa perda tem nome: sarcopenia. E não é apenas uma questão de aparência, porque afeta diretamente a nossa saúde, a nossa mobilidade, no fim das contas, a nossa qualidade de vida. O fato é que, depois dos 30, a gente perde de 3% a 8% da massa muscular por década. Depois dos 60, a velocidade só aumenta. E o mais chocante é que, aos 80 anos, muita gente já perdeu quase metade da massa muscular.

A principal vilã aqui atende pelo nome de resistência anabólica. Com o passar dos anos, os nossos músculos simplesmente param de responder tão bem aos estímulos de treino e proteína. Resultado? Ganhar força e massa muscular exige mais estratégia e menos achismo. De acordo com especialistas em condicionamento físico, os treinos agora precisam ser mais bem planejados. Outro ponto importante: ingestão proteica customizada para o seu corpo.

E não para por aí. Mudanças hormonais, como a queda nos níveis de testosterona e hormônio do crescimento, passam a impactar diretamente a evolução (e manutenção) da sua massa muscular. Somado a isso, ainda temos a perda de conexões nervosas com as fibras musculares. Tudo isso deixa o processo mais desafiador, porém longe de ser impossível.

O que você precisa fazer para ganhar músculo depois dos 30

Primeiro, envelhecer é algo natural. Agora, envelhecer bem é uma escolha. Se você chegou naquele momento em que percebe certa estagnação na sua capacidade de manter ou ganhar músculos, especialistas concordam que existem pelo menos três pontos que merecem sua atenção a partir dessa fase da vida.

A primeira é priorizar o treino de força de 2 a 3 vezes por semana, com foco nos grandes grupos musculares. Ou seja, aqueles que concentram maior volume de fibras e desempenham papel fundamental no movimento e na força do corpo. Estamos falando de peito, costas, quadríceps, glúteos e ombros, por exemplo. O mais importante aqui é manter o foco na sobrecarga progressiva: aumente, aos poucos, peso, repetições e volume.

Além disso, é essencial respeitar a recuperação. Sono, hidratação e pausas entre os treinos são fatores-chave para que o corpo responda bem ao estímulo.

Por fim, também é recomendada atenção à ingestão de proteínas. É a partir dos aminoácidos que a massa muscular é construída e preservada. Nutrientes como vitamina D e ômega-3 também são aliados comprovados da saúde muscular. Vale a pena conversar com seu médico e entender se a suplementação faz sentido no seu caso.

Entenda seu corpo além do que você sente

Meu trabalho consiste em testar dispositivos vestíveis como smartwatches, fitness trackers, smart rings e outros aparelhos capazes de gerar e analisar dados de saúde, condicionamento físico e atividade. Esses aparelhos evoluíram muito e hoje conseguem oferecer dados avançados como o impacto de um treino no corpo, a qualidade e a consistência do sono e até perceber como a ingestão de álcool afeta você de um dia para o outro. Por isso, meu conselho é também adotar uma abordagem holística da sua saúde usando tais dispositivos.

Para monitorar recuperação, sono, frequência cardíaca e até a carga de treino com base na resposta real do seu corpo, você pode se beneficiar de dispositivos de marcas como Oura, Whoop, Garmin, Polar, Fitbit e Amazfit.

Modelos como Apple Watch, Galaxy Watch e Xiaomi Smart Band (review) também fazem um bom trabalho acompanhando seu sono, níveis de estresse e atividade com bastante precisão. Além disso, estão disponíveis em lojas online no país.

E não para por aí: você pode optar por balanças inteligentes também. Dê preferência aos modelos com visão detalhada da composição corporal, com análise de massa muscular segmentada por membros. Assim, você consegue acompanhar sua evolução com dados concretos, e criar um banco de dados para entender tendências.

Outro ponto forte dos vestíveis é que eles mostram, de forma objetiva e fácil de acompanhar, como você está evoluindo no aumento gradual de carga, volume ou intensidade dos treinos. Ou seja, a progressão de sobrecarga, o acompanhamento consistente que a ciência recomenda para quem quer manter ou ganhar massa muscular depois dos 30.

Por fim, aumento da massa muscular é uma questão de saúde e bem-estar, muito mais do que aparência. Aliás, estudos evidenciam que até mesmo a perda da força nas mãos são fortes indicadores de doenças futuras. E, sim, ganhar músculo com a idade dá mais trabalho, mas nada como treino estruturado, nutrição alinhada e entendimento do corpo para hackear a biologia.