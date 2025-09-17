Em 2023, troquei meu Apple Watch Series 5 pelo Series 9, principalmente porque a evolução de hardware entre essas gerações finalmente fez sentido. Até então, nunca havia sentido necessidade de atualizar. Não costumo trocar de dispositivo todo ano, mas tenho plena consciência da obsolescência programada e valorizo quando as empresas conseguem dar mais vida útil ao hardware por meio de atualizações de software. Ontem, a Apple me deu o melhor motivo para manter o Series 9 por, pelo menos, mais 12 meses.

No dia 15 de setembro, a Apple lançou o watchOS 26 para o Apple Watch a partir do Series 6, incluindo os modelos Ultra e SE. Entre as novidades, relógios como o Series 9, Series 10 e Ultra 2 receberam o tão esperado recurso de “Notificações de Hipertensão”. Já se falava desse recurso desde 2022, e eu mesma acreditava que ele dependeria de um novo hardware. No fim, esse não é o caso.

O que as novas notificações de hipertensão da Apple realmente fazem (e como ativá-las)

O novo recurso de Notificações de Hipertensão da Apple foi criado para acompanhar, de forma discreta, padrões nos dados cardíacos que podem indicar pressão alta, uma das condições cardíacas mais comuns e silenciosas. Então, se o relógio identificar algo fora do normal ao longo do tempo, você receberá uma notificação sugerindo procurar um médico.

Veja como ativar a função:

Verifique se o Apple Watch está executando a versão mais recente do watchOS 26 e se a Detecção de Pulso está ativada;

está executando a versão mais recente do e se está ativada; Abra o aplicativo Saúde no iPhone ;

no ; Toque no ícone do seu perfil no canto superior direito da tela;

seu no canto superior direito da tela; Em Recursos, toque em Checklist de Saúde > Notificações de Hipertensão ;

; Toque em Configurar ;

; Responda a uma rápida verificação de elegibilidade : a Apple pergunta se você tem 22 anos ou mais e se já recebeu o diagnóstico de hipertensão;

: a Apple pergunta se você tem 22 anos ou mais e se já recebeu o diagnóstico de hipertensão; O recurso é destinado para quem ainda não recebeu um diagnóstico;

Confirme e pronto. Agora, seu relógio fará o monitoramento dos seus dados cardíacos em segundo plano.

Assim que a função for ativada, o relógio precisa de aproximadamente 30 dias para coletar dados suficientes e criar uma linha de base para, então, você começar a ver os primeiros resultados. Quanto mais tempo usar o dispositivo, mais precisas ficam as notificações. Então, se você atualizar seu Apple Watch Series 9, Series 10 ou Ultra 2 no período da publicação deste artigo, em meados de outubro já terá informações sobre o que os dados do seu coração podem indicar sobre a sua pressão arterial.

Além disso, o recurso de detecção de pressão alta recebeu aprovação da FDA em 13 de setembro. Isso significa que a Apple agora pode divulgar a novidade oficialmente como uma ferramenta clinicamente validada, passando mais confiança tanto para os usuários quanto para os médicos.

A configuração das notificações de hipertensão no Apple Watch é rápida: confirme a elegibilidade, deixe o relógio analisar seus dados cardíacos e receba os avisos caso haja padrões relacionados à pressão alta. / © nextpit

Não vou comprar o Series 11, e talvez você também não devesse

O hardware do smartwatch chegou a um ponto em que atualizações anuais parecem desnecessárias. Enquanto os smartphones continuam evoluindo rápido, principalmente com a implementação da inteligência artificial e câmeras cada vez melhores, os relógios estão avançando em um ritmo bem mais lento. A transição da Garmin para microLED no Fenix 8 Pro chama atenção, mas o preço continua muito acima do que a maioria pode pagar.

Hoje, os principais avanços acontecem no software desses dispositivos. São recursos mais inteligentes, análises mais precisas e, às vezes, como neste caso, ferramentas de saúde que antes pareciam inalcançáveis. A Apple até conseguiu melhorar a bateria no Series 11, uma surpresa bem-vinda em 2025. Mas em termos de sensores e desempenho do chip, a geração atual já entrega bastante.

Mas o que realmente faz diferença é a decisão da Apple de disponibilizar recursos importantes nos modelos mais recentes, como as Notificações de Hipertensão, em vez de deixá-los exclusivos para o Series 11 e o Ultra 3. Essa escolha mostra que a empresa ainda investe nos dispositivos que você já tem. O meu Series 9 continua precisando de carga apenas uma vez por dia, a tela segue ótima e não tenho do que reclamar em relação ao desempenho. De fato, não há motivo real para fazer uma troca agora.

No último lançamento da Apple, Dr. Sumbul Ahmad Desai, vice-presidente de saúde da companhia, destacou que esse recurso poderia ajudar mais de um milhão de pessoas somente em seu primeiro ano. Isso não seria possível se estivesse limitado apenas ao novo hardware.

Eu não tenho pressão alta, mas gosto de acompanhar as tendências a longo prazo. Consigo perceber quando fico menos ativa ou quando saio do ritmo na alimentação. Esse tipo de retorno me deixa mais consciente de como pequenas mudanças impactam minha saúde. E se o meu relógio atual já me entrega essas informações somente por estar no meu pulso, ele está cumprindo exatamente o papel que eu espero.

Por isso, por enquanto, não vou comprar o Series 11. Meu Series 9 acabou de receber uma atualização enorme e não precisei gastar nada a mais para ter acesso a ela.

E você, está pensando em comprar o Series 11 ou o Ultra 3, ou a atualização do watchOS 26 já é suficiente? Queremos saber a sua opinião nos comentários abaixo!