Para quem tem alergias ou asma, respirar um ar limpo em algumas estações do ano se torna um desafio. A qualidade do ar, inclusive, vem ganhando cada vez mais atenção no debate público. A poeira fina, os esporos de mofo e os compostos orgânicos voláteis liberados por móveis e tintas não são um problema exclusivo das grandes cidades, e é nesse cenário que entram os purificadores de ar inteligentes. A Dreame, mais conhecida por seus robôs aspiradores e cortadores de grama, agora está expandindo sua atuação com dois modelos de purificadores de ar. Neste artigo, você vai descobrir o que esses aparelhos prometem e se podem ser uma ameaça real à Dyson, sua maior concorrente.

Purificadores de ar da Dreame: o que define os dois aparelhos

Os primeiros purificadores de ar da Dreame chegam com os nomes PM20 e PM10. Com um design futurista, os dois modelos funcionam como soluções 3 em 1 versáteis, e se destacam por suas saídas de ar voltadas para cima e para a frente. Segundo a fabricante, isso aumenta em até três vezes a eficiência dos aparelhos, seja como purificador de ar, ventilador para resfriamento ou ventilador de recirculação. O sistema com duas saídas de ar foi pensado para melhorar a circulação em ambientes mais quentes ou com pouca ventilação.

Os dois modelos contam com purificação inteligente graças à tecnologia de radar de ondas milimétricas, que detecta sua posição no ambiente e direciona o fluxo de ar diretamente para você. Também foi integrado um sistema de filtragem com quatro etapas, que inclui filtro HEPA, carvão ativado, desinfecção por luz UVC e ionização por plasma.

Os aparelhos possuem uma tela LCD que exibe as principais informações sobre a qualidade do ar. Um dos destaques é a medição de alérgenos no ambiente. Como já é comum nos produtos da Dreame, os purificadores podem ser conectados ao aplicativo Dreamehome, em que você pode ajustar todas as configurações de acordo com sua rotina. Caso prefira um controle mais tradicional, o aparelho também acompanha um controle remoto.

Dreame AirPursue PM20 e PM10: entenda as diferenças entre os modelos

O Dreame AirPursue PM20 tem dimensões de 38 × 38 × 85 cm e foi desenvolvido para quem busca mais conforto no dia a dia. Esse modelo conta com uma função de aquecimento e entrega um alto desempenho na limpeza do ar. Além disso, ele se destaca em ambientes maiores, casas com mais cômodos ou durante os meses mais frios. O chamado "módulo de aquecimento PTC" garante um fluxo de ar quente que pode chegar a 40 °C.

Já o Dreame AirPursue PM10 é uma opção prática para o uso diário e ideal para quem quer investir na purificação inteligente do ar. Diferente do PM20, esse modelo não conta com a função de aquecimento, mas em compensação oferece controle por radar e uma filtragem potente. Ele funciona muito bem em apartamentos, principalmente em escritórios domésticos e também para quem sofre com alergias.

Primeiras impressões: a Dyson tem um novo concorrente?

A Dreame teve uma estreia impressionante no mercado de purificadores de ar, principalmente ao compararmos os dados técnicos dos seus aparelhos com os do Dyson PH04. Em uma análise direta, os modelos não têm tantas semelhanças, então ainda é cedo para saber qual será a real performance dos dispositivos da Dreame nos testes práticos.

Porém, é possível que a Dyson continue um passo à frente na qualidade da purificação do ar, enquanto a Dreame se destaca pelo conjunto de recursos no software. Isso faz sentido, já que a marca vem demonstrando repetidamente esse ponto forte em seus robôs aspiradores e cortadores de grama, que estão entre os melhores do mercado.

Por enquanto, o Dreame AirPursue PM10 e PM20 não estão disponíveis para venda no Brasil, sendo necessário optar pela exportação. Na conversão direta, tirando as taxas de impostos, ambos os aparelhos custam entre R$ 4.600 a R$ 5.300.

