Embora os chips Snapdragon 7s da Qualcomm sejam versões reduzidas da série Snapdragon 7 padrão, eles ainda oferecem desempenho confiável e até mesmo recursos de ponta a um preço mais acessível. Agora, a linha de chips móveis recebe uma atualização com o Snapdragon 7s Gen 4, trazendo mais características topo de linha, incluindo recursos aprimorados de câmera e jogos, para celulares acessíveis.

O Snapdragon 7s Gen 4 sucede o Snapdragon 7s Gen 3 do ano passado, que alimentou dispositivos Android populares como o Galaxy XCover 7 Pro, Nothing Phone 3a (análise) e Redmi Note 14 Pro (análise). Espera-se que o novo chip apareça em categorias semelhantes, mas com atualizações significativas.

Recursos de jogos 4K de alto nível por menos

O novo chip de médio porte oferece um aumento modesto de desempenho, com um aumento de 7% na velocidade da CPU. Ele mantém a arquitetura de núcleo 1+3+4, liderada por um núcleo principal Cortex-A720 com clock de 2,7 GHz. A GPU Adreno permanece inalterada, mas também apresenta um aumento de 7% no desempenho gráfico.

As melhorias mais impactantes são encontradas no recurso de jogos adicionado. O chip agora suporta o Adaptive Performance Engine 3.0 e o Snapdragon Game Super Resolution, que fazem parte do conjunto de recursos do Snapdragon Elite Gaming. Esses recursos permitem melhores visuais com upscaling de 4K e taxas de quadros altas mais estáveis, além de melhorar a eficiência térmica durante os jogos.

Recursos do Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. / © Qualcomm

Agora, há suporte para telas WFHD+ com resolução de 2.900 x 1.300, juntamente com uma taxa de atualização de até 144 Hz e HDR10+ para visuais suaves e vívidos.

Vídeos melhores com pouca luz

Além disso, também há melhorias maiores no departamento de câmeras. O Snapdragon Spectra ISP permite a captura de fotos de 200 MP e zero atraso do obturador na gravação de vídeo. Ele também conta com o Snapdragon Low Light Vision (LLV), que aprimora a qualidade de vídeo em cenas com pouca luz. Esse recurso era anteriormente exclusivo de chipsets mais premium.

Em termos de IA, o Snapdragon 7s Gen 4 recebe processamento generativo no dispositivo e habilidades como tradução ao vivo, cortesia da NPU Hexagon. Embora o Wi-Fi 7 não seja compatível, o chip inclui Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e LE Audio. O chip é compatível com frequências 5G mmWave e sub-6 GHz, com velocidade de download de até 2,9 Gbps.

A Xiaomi confirmou que o próximo Redmi Note 15 Pro é um dos primeiros dispositivos a funcionar com o SoC Snapdragon 7s Gen 4. O celular intermediário será lançado primeiro na China, seguido por um lançamento global em um futuro próximo.

Qual é a sua opinião sobre essas atualizações do Snapdragon 7s Gen 4? Você acha que os celulares de médio porte estão ficando mais interessantes?