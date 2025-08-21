Já tem bastante tempo que os smartwatches são usados para monitorar o condicionamento físico, verificar a frequência cardíaca e, claro, dar uma olhada rápida nas notificações. Eles definitivamente são práticos, mas não são atrativos para todo mundo. Agora, no entanto, a Qualcomm está lançando uma novidade que pode atrair o interesse de um público muito maior. Com suas novas plataformas Snapdragon W5 Gen 2 e W5+ Gen 2, os smartwatches vão além dos exercícios e do bem-estar para entregar um conceito muito maior.

Depois de três anos sem atualizar seus chips Snapdragon para dispositivos vestíveis, a fabricante norte-americana de processadores apresentou o Snapdragon W5 Gen 2 e o W5+ Gen 2. A lista de atualizações é longa, mas o recurso principal é claro: envio de mensagens via satélite no próprio aparelho. Pela primeira vez no ecossistema Wear OS, você poderá enviar e receber mensagens diretamente de um relógio, sem precisar encostar no smartphone.

O primeiro aparelho convencional a ter a nova plataforma da Qualcomm é o Google Pixel Watch 4, lançado recentemente, e esse novo diferencial é importante. Enquanto a Apple e outras empresas ainda dependem de smartphones emparelhados para ter conectividade via satélite, a Qualcomm colocou a Rede Não Terrestre de Banda Estreita (NB-NTN) direto no chip. Isso muda o poder de ter um smartwatch no pulso.

Mensagens via satélite e GPS mais nítido

O envio de mensagens via satélite é mais que um novo recurso. Ele transforma o smartwatch em algo que realmente podemos confiar quando as coisas dão errado. Imagine uma pessoa que faz trilha e se perde, uma família isolada durante uma tempestade ou um motorista preso longe da cobertura de celular. Nesses momentos, poder pedir ajuda diretamente do seu pulso, sem precisar de um smartphone, muda o significado de um smartwatch.

A Qualcomm preparou um vídeo mostrando como a conexão via satélite funciona. Você pode escolher entre diferentes cenários, como ferimentos, perda, incêndio e muito mais. Depois de alinhar o smartwatch ao satélite, a mensagem é enviada. Simples assim!

A Qualcomm ainda aproveitou a oportunidade para resolver outra frustração de longa data: a precisão da localização. Com seu novo sistema Location Machine Learning 3.0, a precisão do GPS agora é até 50% melhor em comparação com a geração anterior. Vou repetir isso: 50% melhor do que a geração anterior. O chip aprende a reduzir ativamente os erros causados por reflexos em desfiladeiros urbanos ou florestas densas, áreas em que os aparelhos mais antigos costumam perder o sinal.

Para os usuários, a possibilidade de enviar mensagens via satélite e o posicionamento mais preciso da localização colocam o smartwatch em uma categoria diferente. O aparelho, mais uma vez, deixa de ser apenas para monitoramento de condicionamento físico ou notificações rápidas. Ele se transforma em um dispositivo que será seu aliado quando você mais precisar dele.

Qualcomm W5+ Gen 2: suporte a satélite, aprimoramentos de ML e outras atualizações esperadas há muito tempo. / © Qualcomm

Como isso coloca o Wear OS de volta no jogo

Essa novidade não poderia vir em um momento melhor. Por anos, os aparelhos com Wear OS ficaram atrás da Apple e da Samsung, que desenvolvem seus próprios chips para garantir mais desempenho e eficiência. Então, com a Qualcomm deixando seus chips para smartwatches intocados por anos, a Apple e a Samsung tiveram pouco incentivo para melhorar seus próprios processadores, o que, por sua vez, diminuiu o ritmo de inovação no mercado.

O W5+ Gen 2, agora, tem o potencial para quebrar esse ciclo. Menor, mais eficiente e com um recurso que a Apple e a Samsung ainda não fornecem de forma nativa em seus relógios, ele oferece ao Google e a seus parceiros a capacidade de lançar aparelhos com algo genuinamente novo para se destacar. Pela primeira vez em anos, o Wear OS tem a chance não só de recuperar o atraso, mas de liderar o mercado.

A Xiaomi e a Huawei também vêm ampliando seus ecossistemas, principalmente fora dos Estados Unidos. A Huawei já apresentou as mensagens via satélite em seu Watch Ultimate, mas a Xiaomi ainda não. Isso deixa a Qualcomm e o Wear OS na posição rara de trazer a conectividade via satélite para o ecossistema mais amplo do sistema operacional e, pela primeira vez, torná-la parte de um lançamento global convencional com o Pixel Watch 4.

O contexto do mercado deixa tudo isso ainda mais importante. Segundo pesquisa da Counterpoint Research, os envios globais de smartwatches estão diminuindo conforme a categoria amadurece. O rastreamento de condicionamento físico e as notificações por si só não são mais suficientes para impulsionar as atualizações. Os consumidores atuais buscam por recursos que sejam essenciais.

O SOS via satélite e um GPS mais confiável podem oferecer exatamente isso. E, apesar de eu acreditar que ainda há muito espaço para o crescimento dos recursos de saúde e condicionamento físico, eles não serão os únicos motivos que farão as pessoas comprarem seu próximo smartwatch.

Se a Qualcomm cumprir suas promessas, 2025 pode ser o ano em que o Wear OS deixará de perseguir a concorrência para começar a definir o ritmo. Um smartwatch deixaria de ser apenas um rastreador de condicionamento físico e passaria a ser um dispositivo realmente confiável.

O que mais te empolga entre as novidades: as mensagens via satélite ou o GPS mais preciso? Você acha que esses recursos são o futuro dos smartwatches?