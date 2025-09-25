A Qualcomm acaba de anunciar o sucessor de seus processadores Snapdragon X para PCs com Windows em seu evento anual Snapdragon Summit. Os novos chips Snapdragon X2 Elite não são apenas mais rápidos do que a geração anterior, mas a Qualcomm afirma que eles são os "Processadores mais rápidos e eficientes para PCs com Windows". Será que eles podem realmente vencer a Intel e a AMD?

Depois de anos tentando tornar os PCs com Windows com chips ARM uma realidade, a família Snapdragon X Elite finalmente alcançou o grande público em 2024, com laptops de todas as principais marcas de PCs, tanto para uso doméstico quanto empresarial. Além disso, em combinação com o Windows 11, os novos chips finalmente trouxeram boa compatibilidade com os aplicativos existentes, incluindo versões ARM de alguns dos softwares mais populares.

Snapdragon X2 Elite Snapdragon X Elite Snapdragon X Plus Apple M4 Max Apple M4 Núcleo de desempenho 12x Oryon a 4,4 GHz 12x Oryon @ 3,8 GHz 10x Oryon a 3,4 GHz 12x personalizado a 4,51 GHz 4x personalizado a 4,40 GHz Núcleo de eficiência 6x Oryon a 3,6 GHz - - 4x personalizado a 2,75 GHz 6x personalizado a 2,85 GHz RAM LPDDR5x-9523

12x 16 bits a 4761 MHz

(228 GB/s) LPDDR5x-8448

8x 16 bits a 4224 MHz

(135 GB/s) LPDDR5x-8448

8x 16 bits a 4224 MHz

(135 GB/s) LPDDR5x-8533

32x 16 bits a 4266 MHz

(546 GB/s) LPDDR5x-7500

8x 16 bits a 3750 MHz

(120 GB/s) GPU "Adreno" a 1,85 GHz

DirectX 12 "Adreno"

DirectX 12

(4,6 TFLOPS) "Adreno"

DirectX 12

(3,8 TFLOPS) GPU personalizada da Apple 40x



(17 TFLOPS) 10x GPU personalizada da Apple



(4,26 TFLOPS) Modem de celular 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X75) 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X65) 5G (sub-6GHz+mmWave)

(Snapdragon X65) n/a n/a Conectividade Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

(FastConnect 7800) Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Fabricação TSMC N3E

("3 nm") TSMC N4

("4 nm") TSMC N4

("4 nm") TSMC N3E

("3 nm") TSMC N3E

("3 nm")

Núcleos ARM de 5,0 GHz

Com o Snapdragon X2 Elite, a Qualcomm promete um desempenho ainda melhor, com até 18 núcleos em sua maior configuração. Os núcleos de CPU Oryon personalizados de 3ª geração têm uma velocidade máxima de 4,4 GHz para vários núcleos, mas podem ser aumentados para 5,0 GHz em dois núcleos. O X2 Elite também inclui núcleos de eficiência com clock mais baixo para tarefas menos exigentes a fim de economizar energia, e esses núcleos de CPU podem funcionar a até 3,6 GHz.

De acordo com a Qualcomm, o novo Snapdragon X2 Elite Extreme topo de linha é 2,3x superior em desempenho por watt quando comparado ao chip de primeira geração. E contra seus rivais X86, a empresa afirma ser 75% mais rápido quando comparado com o mesmo consumo de energia.

Visão geral da CPU Qualcomm Snapdragon X2 Elite. / © Qualcomm

Parte do aumento de desempenho se deve às altas velocidades de clock, possibilitadas pelo uso do processo de 3 nm da TSMC. Mas, nos bastidores, o Snapdragon X2 Elite Extreme suporta acesso mais rápido à memória, o que deve resultar em melhor desempenho multitarefa e carregamento mais rápido de aplicativos ou modelos de IA.

Conectividade em movimento

Uma área em que a Qualcomm tem uma vantagem significativa em comparação não apenas com a Intel e a AMD, mas também com a Apple (pelo menos por enquanto) é a conectividade sem fio. A família Snapdragon X2 Elite suporta o modem Snapdragon X75 5G para conexões de até 10 Gbps (com uplink de 3,5 Gbps). Ela também inclui o núcleo FastConnect 7800 para suporte a Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 (sem BT6 aqui).

Prepare-se para ver esse logotipo em muitos laptops em 2026. / © Qualcomm

Disponibilidade do Snapdragon X2 Elite

A Qualcomm espera que os primeiros laptops equipados com os novos chips Snapdragon X2 Elite cheguem ao mercado no primeiro semestre de 2026. Diferentemente de sua contraparte móvel, não há uma lista de marcas lançando PCs equipados com o X2 Elite, mas esperamos saber mais na CES 2026.