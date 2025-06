A Xiaomi acaba de lançar, mais precisamente no último dia 5 de junho, um novo tablet Android de baixo custo. O Redmi Pad 2 chega ao mercado com uma ficha técnica coerente com a faixa de preço, que na cotação atual ficaria cerca de a partir de R$ 1.284, sem considerar custos de importação. O dispositivo não promete milagres, mas com uma bateria de 9.000 mAh, tela com taxa de atualização de 90 Hz e alto-falantes de alta resolução com certificação, pode ser uma boa companhia para as suas maratonas de séries.

Tela LCD de 90 Hz e bordas grossas

A Xiaomi aposta novamente no sucesso alcançado pelo Redmi Pad SE, lançado alguns anos atrás. O novo Redmi Pad 2 está disponível nas cores verde e cinza, não há menção a qualquer resistência à água ou poeira, pesa 520 gramas e tem 7,36 mm de espessura. A traseira do tablet parece ter um acabamento fosco, e o módulo da câmera, localizado no canto superior esquerdo, é discreto.

A tela do Redmi Pad 2 é um painel LCD de 11 polegadas com resolução de 2,5K (2560 x 1600 pixels). Ou seja, nada de OLED por aqui, mas a Xiaomi compensa isso com uma taxa de atualização de 90 Hz. Pelas imagens que vimos na divulgação da novidade, as bordas são visivelmente grossas. O brilho chega a 500 nits no uso normal e pode alcançar até 600 nits no modo de brilho máximo (HBM).

Redmi Pad 2 na cor cinza. © Xiaomi Redmi Pad 2 em verde. © Xiaomi A tela LCD do Redmi Pad 2 tem uma taxa de atualização de 90 Hz. © Xiaomi A caneta stylus Redmi Smart Pen é vendida separadamente. © Xiaomi Capa fólio para o Redmi Pad 2. © Xiaomi

Uma ficha técnica equilibrada, mas limitada ao Wi-Fi

Em relação ao desempenho, o Redmi Pad 2 vem equipado com um chip MediaTek Helio G100-Ultra de 6 nm. Esse processador octa-core combina dois núcleos Cortex-A76 de alto desempenho com clock de 2,2 GHz e seis núcleos Cortex-A55 voltados para eficiência, a 2,0 GHz. A GPU é uma Mali-G57, um chip intermediário e bastante adequado para um tablet Android nessa faixa de preço. A expectativa é que ele consiga rodar a maioria dos jogos a 30 quadros por segundo com gráficos em qualidade média. Para tarefas mais leves, como o uso em escritório, ele se mostra mais do que adequado.

A Xiaomi oferece o tablet em duas versões de armazenamento: 4 GB de RAM com 128 GB de espaço interno, ou 8 GB de RAM com 256 GB. Ambas funcionam somente com Wi-Fi, sem opção de conectividade com rede de celular. Por outro lado, a fabricante destaca que a interface HyperOS 2 permite que o Redmi Pad 2 se conecte perfeitamente ao seu smartphone. É possível compartilhar a internet, sincronizar chamadas e até dividir a área de transferência entre os dois dispositivos de forma prática.

A bateria de 9000 mAh do Redmi Pad 2 tem suporte para carregamento de até 18W. Isso significa que a velocidade de recarga não deve impressionar. Para completar, o carregador não vem incluso na caixa com o smartphone.

Mas o tablet se destaca na parte de áudio. Ele conta com quatro alto-falantes compatíveis com Dolby Atmos, além de certificação de áudio em alta resolução. Além disso, há suporte para o codec Bluetooth LDAC, o que torna o Redmi Pad 2 uma opção bem interessante para assistir a filmes e séries ou ouvir música.

O Redmi Pad 2 tem uma bateria de 9.000 mAh. / © Xiaomi

Xiaomi Redmi Pad 2: preço e disponibilidade no Brasil

O Redmi Pad 2 chegou ao mercado em duas cores, cinza e verde, e pode ser encontrado em duas versões de memória. Veja como os valores ficam em reais na conversão direta atual, sem taxa de importação:

Redmi Pad 2 4/128 GB - R$ 1.270;

Redmi Pad 2 8/256 GB - R$ 1.888.

A Xiaomi também vende acessórios separadamente para o Redmi Pad 2:

Capa do Redmi Pad 2 - R$ 191;

Caneta inteligente Redmi - R$ 446,02.

Ainda não há previsão de chegada do tablet no Brasil, mas devemos ter mais informações sobre isso em breve.

O que você achou do Redmi Pad 2 da Xiaomi? Você acha que ele oferece uma boa relação custo-benefício? E um tablet Android sem uma versão 4G/5G é um obstáculo para as suas necessidades? Queremos saber a sua opinião!