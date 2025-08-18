Rival do Spotify Chega Como Alternativa Gratuita para Música no Celular

O mundo do streaming de música tem líderes de mercado claros: Spotify, Apple Music, Tidal e Deezer - todos serviços com catálogos enormes, mas que exigem uma assinatura mensal. Recentemente, o Spotify aumentou significativamente seus preços, em alguns casos até R$ 6 por mês. Uma tendência que a concorrência provavelmente seguirá em breve. Até mesmo a sensação de "gratuidade" amplamente anunciada geralmente termina após 30 dias, quando o mês de teste se transforma em uma assinatura regular. Mas há uma alternativa que muitos desconhecem até agora - e que cumpre duas promessas ao mesmo tempo: gratuita e sem anúncios. Milhões de músicas, disponíveis a qualquer momento.

Nonoki - Um novo rival para o Spotify

A dica é o Nonoki. O serviço de streaming está no mercado desde 2022, mas só tem cerca de meio milhão de usuários até agora. Em comparação, o Spotify tem mais de 600 milhões. O princípio é surpreendentemente simples: o Nonoki é gratuito, não exibe propaganda e, de acordo com suas próprias informações, oferece acesso a cerca de 80 milhões de músicas - um repertório que pode competir com o dos grandes serviços. Além de faixas individuais, estão disponíveis álbuns completos, listas de reprodução selecionadas e até mesmo vídeoclipes.

Uma grande diferença em relação à oferta gratuita do Spotify: Aqui, os usuários podem pular quantas faixas quiserem. Sem limites artificiais, sem anúncios entre duas músicas - apenas música sob demanda. O Nonoki está disponível como um aplicativo para iOS e Android (como um APK), bem como uma versão para desktop.

A interface é claramente estruturada, moderna e minimalista. Os primeiros testes em 2022 já foram positivos em termos de clareza. No entanto, um ponto de crítica permaneceu: A experiência do usuário não ameaça a maturidade e a estabilidade das principais plataformas de streaming em todas as áreas.

Rádio em vez de playlists - basicamente a mesma coisa

Há outras alternativas gratuitas para aqueles que não querem ouvir música especificamente, mas preferem descobri-la. Um exemplo é o Radio Garden: Um aplicativo que possibilita mapear estações de rádio em todo o mundo. O globo virtual na tela do smartphone pode ser girado livremente, e cada toque abre uma estação diferente - do jazz de Nova Orleans ao pop de Tóquio.

Há também vários outros aplicativos de rádio para Android e iPhone que funcionam sem assinaturas ou anúncios. Eles são uma adição interessante para usuários que buscam variedade em vez de uma lista de reprodução fixa.

