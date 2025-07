Seus Filhos em Perigo: Famoso Game Para Crianças Quer Incluir Encontros Para Adultos

Vocês já ouviram falar do Roblox? Se a resposta for sim, provavelmente estão pensando em um game para crianças. E vocês estão certos, pois cerca de 40% dos usuários do Roblox têm menos de 13 anos de idade. Isso qualifica o jogo como sendo voltado para crianças e justifica a adoção de medidas de segurança extra para proteger seus jovens jogadores. Nos últimos meses, o CEO da Roblox, David Baszucki, apresentou uma visão para o jogo que deveria disparar o alerta entre todos os pais.

Roblox: Um centro de encontros para adultos?

De acordo com Baszucki, estamos vivendo atualmente uma epidemia de solidão. Até aí, tudo bem. O aumento da solidão, especialmente entre jovens adultos, é um fenômeno bem documentado. No entanto, é na solução proposta por Baszucki que as coisas dão errado. Ele acredita que o Roblox poderia preencher a lacuna e combater a solidão servindo como uma plataforma de namoro virtual para adultos, especificamente aqueles com 21 anos ou mais.

Ele vê o jogo como uma "plataforma de bem-estar" em potencial para "ajudar a solidão e criar conexões". E se o Roblox ainda não fosse uma plataforma estabelecida e usada principalmente por crianças, essa ideia talvez não soasse tão estranha quanto parece agora.

O namoro virtual poderia ser uma forma de indivíduos socialmente ansiosos encontrarem um parceiro. Já vi isso muitas vezes. As pessoas se conhecem em um jogo on-line e desenvolvem uma conexão mais profunda fora do jogo. Entretanto, esses jogos geralmente são voltados para adultos, não para crianças.

Os ícones desses jogos são claramente voltados para crianças. / © Roblox

E, considerando o histórico duvidoso do Roblox no que diz respeito à segurança das crianças, a ideia de transformá-lo em uma plataforma de namoro para adultos vai de estranha a absolutamente perigosa. É uma triste realidade que os espaços on-line criados para crianças sempre atrairão pessoas com inclinações desagradáveis.

De acordo com dados da polícia apresentados pela Bloomberg, o Roblox tem um sério problema de pedofilia. Um caso horrível envolveu o sequestro e o abuso repetido de uma garota de 15 anos, que se conectou com seu sequestrador por meio do Roblox.

Atrair mais adultos para o jogo certamente aumentará a probabilidade de as crianças serem alvo de pedófilos e aliciadores. Mesmo que o lado do namoro seja, em teoria, totalmente inacessível às crianças, quem pode dizer que os adultos com más intenções não migrarão para a parte infantil do jogo? Independentemente da eficácia da separação entre os dois, a comercialização do jogo para adultos provavelmente atrairá uma onda de malfeitores que agora estão cientes e até mesmo satisfeitos com o jogo.

Como Baszucki quer proteger as crianças

Baszucki parece não reconhecer a gravidade do problema em questão. Ele insiste que as crianças podem ser mantidas em segurança por meio de verificação de idade via documentos e moderação por IA, o que tornaria o aliciamento um problema do passado, segundo o CEO. Mas o que impede uma menina de usar a identidade de sua mãe ao se inscrever no serviço? Como a IA diferenciaria o aliciamento e o flerte, que provavelmente seriam incentivados em uma plataforma de namoro?

Quando você observar outros jogos voltados para crianças, verão que elas são surpreendentemente espertas para encontrar maneiras de contornar restrições. Coloque, por exemplo, um novo filtro que proíba o uso de determinadas palavras. Em poucas horas, os jogadores encontrarão uma maneira de contorná-lo. E como um eventual "Roblox Paquera" deve facilitar encontros off-line, provavelmente haverá uma maneira de compartilhar números de telefone, endereços etc., tornando obsoletos quaisquer filtros ou moderação no jogo.

E, caso tudo o que você leu até agora o preocupe, Baszucki tem uma solução muito simples para vocês. Parem de deixar seus filhos jogarem Roblox. É simples assim. Ele aconselha os pais a seguirem sua intuição ao tomar decisões, como deixar ou não seus filhos jogarem on-line. E, considerando o estado atual do jogo e a direção futura proposta, essa pode ser uma decisão sensata. No entanto, se você já teve contato com uma criança, sabe que simplesmente proibi-la de fazer algo não é tão fácil quanto pode parecer no papel.

O que vocês acha dessa nova direção que a Roblox está tomando? Você deixaria seu filho jogar o game?