Muito Mais que GTA 6: Rockstar Está Trabalhando em Outros Projetos

Parece que toda a comunidade de jogos está aguardando ansiosamente o GTA 6. Não importa se você quer jogar ou só está curioso para ver se o jogo atenderá às expectativas no lançamento, a pressão sobre a Rockstar é grande. Por isso, muitos, inclusive eu, presumiram que a Rockstar estava dedicando quase toda a sua mão de obra ao GTA 6. No entanto, em uma entrevista recente à CNBC , Strauss Zelnick, CEO da Take-Two Interactive, compartilhou algumas informações interessantes. E isso inclui o fato de que a empresa não está trabalhando apenas no GTA 6, mas também tem vários outros projetos em andamento.

GTA 6 continua sendo o foco principal do estúdio

De acordo com Strauss Zelnick, a Rockstar tem "muitas outras coisas em andamento". Mas, embora isso possa parecer que o GTA 6 possa estar ficando em segundo plano, os jogadores não precisam se preocupar. Porque, de acordo com Zelnick, o aguardado título continua sendo o "foco principal" da Rockstar. E isso faz muito sentido, porque nenhum outro jogo está sendo mais comentado atualmente do que o próximo GTA.

Até agora, a empresa investiu pelo menos cinco anos no projeto, se não mais. E, embora a Rockstar tenha inicialmente planejado o lançamento para o outono de 2025, o jogo foi agora definido para maio de 2026. Durante a entrevista, Zelnick compartilhou algumas boas notícias para todos os que estavam preocupados com outro atraso. De acordo com ele, é improvável que a data de lançamento do GTA 6 seja adiada ainda mais. Ele afirmou que está confiante na linha do tempo atual e garantiu aos fãs que um segundo atraso é improvável.

No que a Rockstar está trabalhando?

Desde que a entrevista foi ao ar, muitos têm especulado sobre os tipos de projetos aos quais Zelnick poderia estar se referindo. Infelizmente, ele não forneceu nenhuma informação sobre a natureza do trabalho. Um dos projetos provavelmente é o lançamento da atualização para a próxima geração de Red Dead Redemption 2. A Rockstar acabou de reviver o Red Dead Online, o que indica que a atualização está próxima.

Alguns esperam que um dos projetos misteriosos possa ser um remake ou uma sequência de Bully, embora não haja nenhuma evidência que sustente essa afirmação. Os fãs vêm implorando por notícias sobre o jogo de 20 anos de idade há anos, com pouca ou nenhuma reação da Rockstar. De qualquer forma, é provável que demore muito tempo até que qualquer informação concreta sobre o próximo jogo da Rockstar após o GTA 6 esteja disponível. Mas parece que a empresa já está trabalhando duro em alguns projetos interessantes.

Você tem alguma teoria sobre os jogos em que a Rockstar poderia estar trabalhando? Com qual jogo, além do GTA 6, você está mais animado? [NOTA DO EDITOR: Qualquer resposta que não seja uma continuação do Table Tennis está errada]