A Netflix lançou a terceira e última temporada de uma de suas séries mais adoradas. Essa produção sul-coreana, que mistura suspense, sobrevivência e crítica social, conquistou o público desde o início. No Brasil, ela é chamada de Round 6. Sim, você sabe exatamente de qual série estamos falando. A nova temporada estreou com força total e está prestes a se tornar o maior sucesso da história da plataforma de streaming.

Mais de 60 milhões de visualizações em apenas três dias: foi assim que a terceira temporada de Round 6 chegou ao catálogo da Netflix. A última e polêmica parte dessa série fenômeno teve o melhor lançamento já registrado pelo serviço de streaming. Antes, o recorde já pertencia à segunda temporada, que havia alcançado 68 milhões de visualizações em quatro dias.

O melhor lançamento de todos os tempos para uma série da Netflix

Pode parecer estranho dizer que 60 milhões supera 68 milhões. Mas é importante lembrar que a Netflix calcula o número de visualizações dividindo as horas assistidas pela duração total do programa. Isso permite uma comparação mais justa entre produções de tamanhos diferentes. Esses dados são atualizados semanalmente, considerando o período de segunda a domingo. A terceira temporada estreou em uma sexta-feira, 27 de junho, enquanto a anterior havia sido lançada em uma quinta. Por isso, as métricas consideram três ou quatro dias, dependendo do dia do lançamento.

A nova temporada também entrou no ranking das 10 séries em idiomas não-inglês mais populares da plataforma. Neste momento, ocupa o nono lugar, enquanto as temporadas 1 e 2 seguem firmes na primeira e segunda posições. O sucesso global é inquestionável, e você realmente não vai querer perder o desfecho dessa história marcante.

Talvez você não queira assistir à terceira temporada de Round 6

O criador da série, Hwang Dong-hyuk, já confirmou: não haverá uma quarta temporada. A terceira parte começa exatamente onde a segunda terminou, encerrando a trajetória de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), também conhecido como jogador 456.

E a verdade é que o final da jornada de Gi-hun, personagem que acompanhamos desde o começo, causou reações bem divididas entre os fãs. Não se preocupe: este texto não vai revelar nada que estrague sua experiência. O que podemos dizer é que a segunda temporada teve um tom bem forte de catarse, com jogadores se rebelando e Gi-hun tentando liderar uma revolução contra o mestre do jogo. Por isso, as expectativas em torno do desfecho eram enormes, afinal todo mundo queria ver Gi-hun finalmente fazer justiça com as próprias mãos.

O criador da série contou que está "emocionado por ver a semente plantada na criação de Round 6 germinar e dar frutos com o final dessa história". / © Netflix

Mesmo com toda a controvérsia, não há com o que se preocupar: a terceira temporada tem muito a oferecer. A crítica social continua afiada, e a forma em que os ricos tratam os pobres como peças descartáveis nunca pareceu tão atual. Alguns personagens insuportáveis da temporada anterior finalmente enfrentam as consequências de seus atos. E os novos jogos surpreendem pela criatividade, fazendo você mergulhar em uma tensão constante, torcendo para que seu favorito consiga sobreviver.

Se ainda está em dúvida se deve assistir à terceira temporada, a nossa dica é: vá em frente. E se nunca deu uma chance à série por ela ser um sucesso gigantesco, saiba que ainda há tempo de começar do início. As duas primeiras temporadas voltaram ao top 10 das mais assistidas justamente nesta semana, mostrando como o interesse continua forte.

Você está planejando assistir à terceira temporada de Round 6? O que você pensa sobre séries que se tornam fenômenos mundiais? Costuma evitar produções que todo mundo está comentando? Ou já assistiu à nova temporada e quer dividir sua opinião (sem spoilers, por favor)?