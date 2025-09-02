Setembro está se preparando para ser um mês importante para os fãs da Samsung, com a atualização estável do One UI 8, baseada no Android 16, que deve chegar ao Galaxy S25. Mas antes disso, os usuários de modelos intermediários estão recebendo uma surpresa, com o One UI 8 Beta que começou a ser lançado hoje, pegando muitos desprevenidos.

A Samsung já havia prometido expandir o programa beta para mais dispositivos neste mês, mas nenhuma data definitiva foi informada. Poucos esperavam que o lançamento começasse logo no início de setembro, mas aqui estamos nós.

Modelos do Samsung Galaxy A recebem uma amostra do Android 16

Estão surgindo relatos de proprietários de Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A36 (análise) e Galaxy A35 que se inscreveram na versão beta por meio do aplicativo Samsung Members, confirmando que o One UI 8 Beta já está disponível em seus dispositivos. O firmware está disponível atualmente na Índia e na Coreia do Sul, com menções ao Reino Unido.

Quanto aos EUA, Alemanha e França, onde a versão beta também está disponível, ainda não há relatos confirmados, mas espera-se que os testadores dessas regiões recebam a atualização em breve.

A série Galaxy S23 da Samsung recebe a atualização One UI 8 Beta, e é uma das grandes! / © X/u/Tarun_Vats

Além dos modelos de médio porte, o Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra também estão recebendo a versão beta. A versão do firmware é ZYHB, com um tamanho médio robusto de 3,1 GB. Para dispositivos de médio porte, o firmware é rotulado como ZHY6, normalmente menor, com cerca de 2 GB, embora o tamanho possa variar dependendo de o dispositivo estar bloqueado ou desbloqueado pela operadora.

E quanto ao Galaxy A56, Z Fold 5 e Flip 5?

Ainda não se sabe nada sobre o Galaxy A56 (análise) e o Galaxy A26 (análise), apesar de ser um lançamento mais recente. No entanto, foi sugerido anteriormente que ele poderia ser o próximo da fila, juntamente com os smartphones dobráveis Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

A One UI 8 Beta não é chamativa, mas vale a pena ficar animado

Embora a One UI 8 possa não ser tão visualmente transformadora quanto a One UI 7, que introduziu uma grande reformulação da interface do usuário do Android, ela está se preparando para ser uma das atualizações mais refinadas da Samsung até o momento, especialmente para dispositivos de médio porte e carros-chefe.

Os principais destaques incluem a "Now Bar" e o "Now Brief" com tecnologia de IA, que chegam a mais modelos Galaxy, com funcionalidade aprimorada. As principais atualizações de aplicativos incluem uma experiência redesenhada de Lembrete e Calendário, enquanto o Quick Share recebe uma interface renovada.

Em termos de desempenho, os usuários estão relatando animações mais suaves, transições mais rápidas e melhor gerenciamento geral da bateria em seus dispositivos.

A atualização também soluciona vários bugs, incluindo problemas na câmera. Além disso, ela vem com o patch de segurança de setembro, que é essencial para solucionar vulnerabilidades recém-descobertas. Uma análise detalhada das correções de segurança ainda está pendente, pois o Google ainda não lançou o boletim de setembro.

Espera-se que a Samsung lance a versão estável do One UI 8 para o público, começando com a linha Galaxy S25 (análise) e, possivelmente, com o Galaxy S24, no final deste mês. Não está claro por quantos ciclos beta os dispositivos de médio porte e os principais mais antigos passarão antes de receber a versão final.

Você possui um dos dispositivos mencionados acima? Já se inscreveu na versão beta e fizeram a atualização para o One UI 8?