A Samsung lançou recentemente seus aparelhos intermediários Galaxy A para mais países, mas esses não são os únicos dispositivos pelos quais os usuários estão ansiosos. Espera-se que o sucessor do popular basicão Galaxy A06, o Galaxy A07, seja lançado em breve. Ele agora vazou em listagens oficiais, confirmando especificações mais robustas que podem fazer com que seus equivalentes mais caros se sintam ameaçados.

O Galaxy A06 foi lançado em agosto do ano passado, portanto, não surpreende que vazamentos e boatos sobre seu sucessor ganhem força. Após a aparição do dispositivo no site oficial da Samsung, revelando o número do modelo SM-A075F, ele agora foi visto no Google Play Console.

Um processador muito mais rápido no Galaxy A07 da Samsung

A listagem confirma o número do modelo do próximo telefone básico da Samsung, mas o mais interessante é que ela lança luz sobre as principais especificações e o design do dispositivo, que parecem receber atualizações modestas a importantes.

Internamente, o Galaxy A07 é equipado com um chipset denominado MT6789. Se isso soa familiar, é porque se trata de outro nome para o SoC Helio G99 de 6 nm da MediaTek, que é encontrado em muitos dispositivos intermediários. Em termos de configuração, ele apresenta um processador octa-core, composto por dois núcleos Cortex-A76 operando a 2,2 GHz e seis núcleos Cortex-A55 com clock de até 2,0 GHz.

Pelos padrões atuais, o chip com sua GPU Mali-G57 MP2 está no espectro inferior dos chips de médio porte. No entanto, ele oferece um aumento promissor em comparação com o SoC Helio G85 do Galaxy A06.

O Galaxy A07 da Samsung tem um novo design para o módulo de câmera na parte traseira. / © Google Play Console / Xpertpick

Nos benchmarks GeekBench, o Helio G99 é cerca de 77% mais rápido, enquanto as pontuações multi-thread mostram um aumento médio de 40% no desempenho. Esses números representam um grande salto perceptível e podem se traduzir em ganhos significativos de desempenho real no dispositivo.

Isso também é ajudado pelo fato de que o Galaxy A07 é acoplado a generosos 6 GB de RAM, o que parece suficiente para um celular de entrada, embora a configuração possa ser diferente dependendo do país.

Novo design para o Galaxy A07 da Samsung

O chip não tem suporte a 5G, o que sugere que outra variante 5G pode estar sendo desenvolvida. No entanto, você podem esperar uma velocidade LTE aprimorada e uma conectividade Bluetooth mais recente.

Outras especificações do Galaxy A07 incluirão uma tela HD. A renderização também mostra que ele terá o entalhe em forma de gota d'água e bordas grossas. No entanto, há uma diferença no painel traseiro, que agora mostra um módulo de câmera elíptico com duas câmeras, abandonando o design de lente flutuante. Além disso, o celular deve vir de fábrica com a One UI 7, que é a versão Samsung do Android 15.

Preço do Samsung Galaxy A07

Ainda não há nenhuma pista sobre a data exata de lançamento do Galaxy A07, mas não esperamos nenhum grande evento de lançamento. Ao mesmo tempo, não se sabe quanto ele vai custar. Tudo o que sabemos é que o Galaxy A06 com uma configuração de 4 GB/64 GB custa cerca de R$ 600 a 800 no Brasil.

Qual a sua experiência recente com celulares na faixa dos R$ 800? Servem para o dia-a-dia ou apenas como quebra galho?