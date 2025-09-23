Além do Google, que já concluiu o lançamento do Android 16, a Samsung é a principal marca que está fazendo um esforço extra para lançar rapidamente sua atualização baseada no Android 16. Agora, mais telefones Galaxy estão recebendo a atualização antes do cronograma original.

One UI 8 chega mais cedo para mais Galaxy

Após o lançamento da One UI 8 para o Galaxy S25 Ultra e o Galaxy S25+, esperava-se que a Samsung começasse a atualizar outros dispositivos Galaxy em outubro. Mas parece que a gigante sul-coreana da tecnologia está oferecendo um presente antecipado aos seus usuários, já que a grande atualização está sendo lançada para mais modelos.

De acordo com publicações compartilhadas no X, a versão final do One UI 8 está chegando à série Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold 6 (análise), Galaxy Z Flip 6 (análise) e Galaxy A56 para usuários beta na Coreia do Sul. Para o Galaxy S24 e o Galaxy S24 Ultra, as versões de firmware incluem S921NKSU9CYI5, S921NOKR9CYI5 e S921NKSU9CYI3. O lançamento da versão definitiva significa que o programa beta para esses dispositivos foi concluído.

Breaking ‼️



Galaxy S24 Series: Samsung releases the stable One UI 8 update for beta users in Korea



Build Version: S921NKSU9CYI5/S921NOKR9CYI5/S921NKSU9CYI3



Repost pic.twitter.com/tHvRi1DcrS — Tarun Vats (@tarunvats33) September 22, 2025

É uma surpresa ver o Galaxy A56 (análise) entre os primeiros da fila, já que a Samsung normalmente atrasa as atualizações para dispositivos médios. Ainda não se sabe se isso sinaliza uma mudança de estratégia para outros modelos de médio porte quando a atualização final for lançada.

Quando o One UI 8 chegará a outros países?

A disponibilidade atual sugere que a atualização estável para esses modelos está quase pronta para lançamento público. Embora ainda não haja um cronograma confirmado, os usuários fora do programa beta poderão começar a ver a atualização nos próximos dias. Esse lançamento antecipado também pode acelerar o lançamento em outros dispositivos Galaxy além dos mencionados.

Quanto a outras regiões, a Samsung não forneceu uma janela de lançamento definitiva. No entanto, com base em sua cadência habitual, o One UI 8 deve começar a ser lançado globalmente em breve. O cronograma original de outubro está a apenas uma semana de distância, portanto, a espera provavelmente não será longa.

O tempo de lançamento ainda variará dependendo da região e da operadora, mas é encorajador ver a Samsung se movendo mais rápido do que o normal com essa atualização.

O que há de novo na One UI 8?

Ao contrário da One UI 7, a One UI 8 não é uma reformulação radical, mas está repleta de melhorias significativas. Os destaques incluem um modo de tela dividida aprimorado para dispositivos de tela grande e uma experiência DeX atualizada para modelos compatíveis. Há também a nova Now Bar, um widget dinâmico da tela de bloqueio que integra mais aplicativos e serviços.

O One UI 8 também apresenta a integração com o Gemini Live e renova os principais aplicativos da Samsung, como o Lembrete, Meus arquivos e o navegador de Internet da Samsung.

Seu celular Galaxy já recebeu o Android 16? Como tem sido a experiência de uso?