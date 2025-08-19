O Galaxy Buds FE da Samsung continua sendo uma alternativa mais acessível e popular ao Galaxy Buds 3, que é mais caro, embora tenha deixado de lado alguns recursos essenciais, como o design da haste e as ferramentas de áudio avançadas. O recém-lançado Galaxy Buds 3 FE traz um novo conjunto de atualizações e diminui ainda mais a diferença entre os modelos padrão e Pro.

Os novos fones de ouvido sem fio Fan Edition pulam a geração Buds 2 FE e vão direto para Buds 3 FE para se alinharem com a atual linha Galaxy Buds 3. Apesar da mudança de nome, eles são claramente os sucessores espirituais dos Buds FE que testamos tempos atrás.

Visual mais angular chega aos fones de ouvido FE

O Galaxy Buds 3 FE apareceu em várias certificações antes do lançamento, dando a entender uma grande mudança no design. O anúncio de hoje confirma isso. Os fones de ouvido compartilham a haste em forma de lâmina com os modelos vanilla e Pro, apresentando uma haste angular com uma ponta cônica. Esse design suporta gestos de deslizar e fixar para um controle intuitivo.

Eles mantêm o ajuste intra-auricular e são feitos principalmente de plástico, mas agora apresentam um acabamento fosco mais elegante. Com uma classificação IP54 para resistência à poeira e à água, eles são visivelmente mais duráveis do que seus antecessores. Apesar do design mais visível e da forma menos discreta, cada fone de ouvido pesa apenas cerca de 5 gramas.

Atualizações de áudio, ANC e IA

Os Galaxy Buds FE originais nos impressionaram com seu desempenho de cancelamento de ruído, e a Samsung diz que os Galaxy Buds 3 FE vão além com ANC aprimorado para bloquear o som ambiente durante a audição ou chamadas. Um modo de transparência via Ambient Sound permite que os usuários misturem áudio externo quando necessário.

Os Galaxy Buds 3 FE da Samsung agora são certificados com uma classificação IP54 de resistência à poeira e à água. / © Samsung

A qualidade do som também é aprimorada. A Samsung equipou o Galaxy Buds 3 FE com um driver dinâmico maior, prometendo graves mais profundos e agudos mais claros. Eles suportam Bluetooth 5.4 e são compatíveis com o Seamless Codec (SSC) da Samsung para áudio de alta resolução, juntamente com AAC e SBC.

Assim como o Galaxy Buds 3 (análise), o Buds 3 FE integra o Galaxy AI e o Gemini. Os usuários podem acessar a tradução ao vivo por meio do aplicativo Galaxy Tradutor em smartphones e tablets Galaxy compatíveis. O Gemini também possibilita a assistência com as mãos livres, permitindo que os usuários verifiquem notificações e mensagens sem pegar o telefone.

Bateria menor, maior autonomia

Embora os Buds 3 FE tenham baterias integradas um pouco menores, eles ainda oferecem até 6 horas de reprodução com o ANC ativado e 8,5 horas com ele desativado. O estojo de carregamento adiciona de 24 a 30 horas, dependendo do uso do ANC. Ao contrário do Galaxy Buds 3, o estojo não apresenta uma tampa transparente, mas combina com o acabamento dos fones de ouvido e vem em preto ou cinza.

Preço e disponibilidade

Ainda não temos informações de preço e disponibilidade no Brasil. Lá fora, os fones de ouvido serão vendidos no varejo por US$ 149 (R$ 816), salgados US$ 50 (R$ 270) a mais que os Buds FE originais e pouco menos que os Galaxy Buds 3. Eles continuam significativamente mais baratos que o Buds 3 Pro (análise). Os envios começam em 5 de setembro na maioria das regiões.

As principais diferenças entre o Buds 3 FE e o Buds 3 estão no estilo de ajuste e no suporte do último para 360 Audio. É uma decisão difícil para muitos. Qual deles você acha que atende melhor às suas necessidades?