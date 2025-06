Há muitos aspectos a serem apreciados nos Galaxy Buds FE, incluindo o fantástico desempenho de áudio e cancelamento de ruído. Embora eles ofereçam uma duração de bateria decente, certamente não é a melhor de sua categoria. A Samsung pode finalmente melhorar esse aspecto em seu próximo Galaxy Buds econômico.

Um novo relatório do leaker on X alimentou ainda mais as especulações sobre a chegada desses fones de ouvido, apelidados de Galaxy Buds Core, juntamente com outros detalhes importantes. No momento, não está claro por que a Samsung pode estar abandonando a marca "FE" em favor de "Core", mas esses fones de ouvido certamente estão voltados para a extremidade mais acessível do espectro de fones de ouvido da Samsung.

Os próximos fones de ouvido econômicos da Samsung podem exigir menos viagens de carregamento

De acordo com o vazamento, o Galaxy Buds Core terá uma bateria de 100 mAh em cada botão, um aumento considerável em relação à capacidade da bateria de 60 mAh do Galaxy Buds FE. Além disso, o estojo de carregamento está preparado para ser fornecido com uma bateria substancial de 500 mAh, acima dos 479 mAh dos atuais fones de ouvido econômicos Galaxy FE.

Embora não haja dados técnicos sobre como essas capacidades aumentadas se traduzirão em tempo de execução real, o aumento maciço do tamanho da bateria nos fones de ouvido sugere fortemente uma vida útil muito mais longa da bateria.

O Samsung Galaxy Buds FE não possui carregamento sem fio, mas há suporte para carregamento rápido e uma boa duração da bateria de até 30 horas com o estojo... / © nextpit

Atualmente, o Galaxy Buds FE sozinho pode funcionar por até 8,5 horas com o ANC desativado e oferecer um total de 30 horas com o estojo de carregamento. Portanto, o Galaxy Buds Core pode acrescentar mais da metade desses números, ou até mesmo quase o dobro do tempo total de funcionamento, colocando-o à frente de muitos fones de ouvido ANC de nível básico, como o CMF Buds Pro 2 da Nothing.

As baterias maiores do Galaxy Buds Core também sugerem que os fones de ouvido podem apresentar um novo design. Com o Galaxy Buds 3 (Pro) apresentando um design de haste, existe a possibilidade de o Galaxy Buds Core também adotar um formato alongado para acomodar as baterias maiores.

Os novos Galaxy Buds foram certificados com o número de modelo SM-R410 em alguns países, incluindo Índia, Emirados Árabes Unidos e Turquia, o que sugere que seu lançamento é iminente. O evento Galaxy Unpacked do meio do ano, previsto para julho, também parece ser uma ocasião adequada para revelar esses fones de ouvido junto com os próximos smartphones dobráveis Galaxy.