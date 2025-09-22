Novo Samsung Galaxy Dobrável Pode Ser Exclusividade da Ásia

Na MWC, a Samsung apresentou um celular Galaxy com duas dobradiças que podia se transformar em tablet. O smartphone deve ser lançado no mercado no final do ano, mas ainda não se sabe em quais partes do mundo.

Quando se trata de smartphones com um mecanismo dobrável, as fabricantes chineses não deram sossego à líder do setor, a Samsung. Elas não foram apenas mais rápidos com os celulares dobráveis - os estágios evolutivos apresentados pela Huawei e Honor tinham dobradiças melhores e foram os primeiros a serem projetados de forma tão plana que dificilmente poderiam ser distinguidos de um modelo clássico quando fechados.

A última grande etapa de desenvolvimento também foi apresentada inicialmente pelos especialistas da China. A Huawei desenvolveu o primeiro dobrável que podia ser aberto em um tablet graças a duas dobradiças. Foi somente no último MWC que a Samsung tentou alcançar seus concorrentes da China. A fabricante não apenas mostrou um modelo que podia ser dobrado de forma particularmente compacta. Outro chamado Tri-Fold poderia ser desdobrado em um tablet real.

No entanto, ainda não há informações detalhadas sobre as especificações técnicas. Durante a apresentação, houve rumores de que o processador da própria Samsung seria usado, e a tela teria uma diagonal de 9,9 polegadas quando aberta. Até mesmo o chip Exynos 2600 foi identificado pelos rumores como sendo o cérebro do novo celular.

À venda "no final do ano"

Agora está ficando claro que o smartphone da Samsung não será apenas um protótipo. Os dois modelos com as duas dobradiças apresentados no MWC poderiam ser lançados no mercado como Flex G e Flex S, sendo o último o modelo menor. No entanto, ainda não se sabe em quais regiões do mundo os novos modelos da Samsung estarão disponíveis.

De acordo com informações da CNN, atualmente só está certo que os clientes da China e da Coreia do Sul poderão comprar o modelo. Além disso, a Samsung ainda parece estar avaliando se e em quais partes do mundo os dois novos smartphones dobráveis serão oferecidos.

De acordo com os rumores, vários aspectos desempenham um papel aqui. O interesse por smartphones nesse segmento ainda é limitado - apesar de todas as medidas de publicidade dos últimos anos. Enquanto cerca de 1,2 bilhão de smartphones foram vendidos no ano passado, espera-se que os dobráveis alcancem apenas 47,5 milhões de vendas em 2028. As quantidades que a Samsung está planejando seriam muito menores para um modelo ainda mais caro.

EUA sim, Europa não?

No entanto, o momento pode ser favorável para a Samsung, pelo menos nos EUA. Até o momento, a Apple não tem nada comparável a oferecer. De acordo com os rumores, a líder só apresentará um iPhone dobrável daqui a um ano. Além disso, a concorrência também é escassa: a Huawei foi excluída do mercado americano e a Honor não desempenha um papel importante.

Portanto, os coreanos poderiam estar tentando atrair os fãs de tecnologia que não se sentem suficientemente atraídos pela linha existente. Especialmente porque a empresa descobriu que os usuários de dispositivos de outros fabricantes são particularmente atraídos pelos novos dobráveis. Isso também pode ser visto nos modelos da atual série S25. O novo formato em particular, o S25 Edge, especialmente fino, teve um interesse limitado.

Os europeus, por outro lado, podem mais uma vez estar em uma posição ruim. Devido ao grande número de países e fornecedores individuais, a empresa de eletrônicos precisa fazer vários ajustes. Além disso, a concorrência é maior: a plataforma da Apple não é nem de longe tão dominante quanto nos EUA, e os fabricantes chineses não estão sujeitos a restrições tão rigorosas quanto as dos EUA. E quanto ao Brasil, o preço proibitivo do modelo (com o Fold 7 atualmente custando mais de R$10.000), pode ser um impeditivo para um lançamento em larga escala.