Seguindo sua cadência habitual, a Samsung deve anunciar os novos dobráveis já em julho, para coincidir com o lançamento do Galaxy Z Fold 6 e do Galaxy Z Flip 6 (análise) do ano passado. Portanto, esperamos que a empresa use a nomenclatura Fold 7 e Flip 7 para seus respectivos sucessores. No entanto, parece que poderemos ver alguma mudança na convenção de nomenclatura este ano, ou talvez até mesmo na linha mais ampla do Galaxy dobrável.

Galaxy Fold ultra leve e ultra fino?

A Samsung confirmou agora que expandirá a marca "Ultra" para sua linha dobrável. Em um comunicado à imprensa, a empresa brincou com o que esperar do Galaxy Ultra dobrável. Por exemplo, ela se referiu ao dispositivo como tendo uma "câmera poderosa para comemorar sua noite fora", provavelmente sugerindo um sistema de imagem muito mais capaz. Ele também mencionou "mensagens, navegação e jogos durante todo o dia", o que pode se referir a uma maior duração da bateria.

A Samsung também incluiu um pequeno clipe que mostra a silhueta do dispositivo se desdobrando e dobrando. Ele é retratado com um design fino, embora seja difícil dizer se ele quebrará recordes sem números.

A Samsung apresenta o Galaxy Z Fold "Ultra" com uma proporção semelhante à do Fold 6, mas ele pode ser muito mais fino. / © nextpit

Mais importante ainda, o comunicado de imprensa destacou a possível construção leve do smartphone Galaxy Ultra por meio da frase "tudo sem pesar vocês". Isso é significativo, já que o peso excessivo dos smartphones dobráveis no estilo borboleta tem sido um dos principais desafios que a Samsung vem tentando resolver a cada geração do Galaxy Z.

Veremos dispositivos padrão e ultra-dobráveis?

No momento, ainda não se sabe se esse novo modelo "Ultra" será chamado de Galaxy Z Fold 7 Ultra ou simplesmente de Galaxy Z Fold Ultra. Suspeitamos que a empresa alinhará o esquema de nomes com sua estratégia atual, como o novo Galaxy S25 Edge seguindo a série Galaxy S25. Dito isso, o Galaxy Z Fold 7 Ultra como nome final do modelo não seria nada surpreendente.

O Galaxy Z Fold 6 da Samsung é mais fino e mais leve que o Galaxy Z Fold 5. / © nextpit

Também não sabemos se o modelo padrão do Galaxy Fold será mantido como uma opção junto com o "Ultra" ou se finalmente daremos adeus a ele.

Diz-se que a próxima geração do carro-chefe dobrável vertical da Samsung é muito mais fina do que o Galaxy Z Fold 6. Também se espera que ele tenha uma câmera principal de 200 MP, uma grande atualização para a linha Galaxy Fold. Ele deve ser equipado com o SoC Snapdragon 8 Elite, semelhante à série Galaxy S25.

Oferta de afiliados Samsung Galaxy Z Flip 6

Você está animado para ver o Galaxy Z Fold 7 ou o Fold 7 Ultra?