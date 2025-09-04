A Samsung está colocando no mercado um novo smartphone, bem a tempo de acontecer da IFA 2025, e o dispositivo chega ostentando potência. Com recursos de alto nível e um preço considerado acessível para o que oferece, o Galaxy S25 FE tem tudo para ser a escolha certa para muitos usuários. O modelo FE é um complemento da linha Galaxy S25 e funciona como uma porta de entrada mais em conta para o segmento premium da Samsung. Em relação ao valor, o celular fica no meio do caminho entre a linha Galaxy A , que custa menos, e os modelos de ponta da série S25.

Acabamento e design

Tive a chance de conhecer o aparelho um dia antes do lançamento oficial, e já digo que o acabamento impressiona. Ele conta com estrutura de alumínio e Gorilla Glass na parte frontal e traseira, tudo no mesmo padrão dos modelos mais caros. As opções de cor incluem preto e branco clássicos, além dos tons Navi, um azul escuro marcante, e Iceblue, um azul claro mais discreto.

Samsung Galaxy S25 FE em preto e branco. / © Timo Brauer / nextpit

Com 6,7 polegadas, a tela segue o padrão atual e é maior que a do Galaxy S25 principal, que é mais compacto. O painel é AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz e alto brilho, garantindo boa visibilidade até abaixo da luz do sol. As bordas da tela são bem finas, mas a parte inferior é um pouco mais larga.

Samsung Galaxy S25 FE. / © Timo Brauer / nextpit

Tecnologia: consistente, mas não a melhor da categoria

Enquanto os outros modelos da linha S25 contam com o processador Snapdragon 8 Elite, a Samsung optou por usar o Exynos 2400 no S25 FE. Ele é um pouco menos potente, mas ainda entrega um bom desempenho. Esse mesmo chip já estava presente no Galaxy S24 FE, lançado no ano passado.

Com isso, fica a sensação de que a Samsung poderia ter optado pelo novo Exynos 2500, que já aparece em aparelhos como o Galaxy Flip7. Ainda assim, em nossas primeiras impressões, o desempenho agradou bastante. Até mesmo aplicativos de inteligência artificial mais pesados, como os de geração de imagens, rodaram sem dificuldade.

Software e bateria

O aparelho chega com Android 16 e a interface One UI 8 da Samsung. Todos os recursos de inteligência artificial da série S25 estão disponíveis, incluindo a função de transformar esboços em imagens e a geração de imagens criativas. Assim como nos modelos topo de linha, a Samsung promete sete anos de suporte, tanto para atualizações do Android quanto para os pacotes de segurança.

A bateria tem 4.900 mAh, o que é positivo, mas não chega a surpreender. Marcas chinesas oferecem mais capacidade graças às baterias de silício-carbono. Por termos testado o celular por apenas duas horas, ainda não conseguimos avaliar a autonomia da forma correta. O carregamento vai até 45 W, chegando a cerca de 65% em meia hora.

Câmera: quase no nível do modelo superior

O conjunto de câmeras é muito parecido com o do S25 comum: lente principal de 50 MP, ultra-angular de 12 MP e frontal também de 12 MP. A diferença está na câmera teleobjetiva, que tem apenas 8 MP. Pelo menos, oferece zoom óptico de verdade, e não apenas ampliação digital.

Câmera do Samsung Galaxy S25 FE. / © Timo Brauer / nextpit

Preços e variantes

O Galaxy S25 FE chega ao mercado a partir de US$ 649,99 (cerca de R$ 3.549,99 na conversão direta atual) na versão com 128 GB de armazenamento. A de 256 GB chega pelo valor de US$ 859,99 (aproximadamente R$ 4.696,99), e na loja online da Samsung existe ainda a versão de 512 GB por US$ 999,99 (R$ 5.461,55).

O valor inicial pode parecer alto, mas já temos experiência suficiente para saber que os preços dos smartphones da Samsung costumam cair rápido. O próprio antecessor ficou bem mais barato poucas semanas após o lançamento. Então, se você busca algo além das opções de entrada, mas não quer gastar em um topo de linha, o S25 FE é uma escolha certeira!