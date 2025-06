Vem Aí: Um Samsung Galaxy S25 Mais Acessível

Cerca de seis meses após o lançamento no mercado da série Galaxy S25, a Samsung está aparentemente se preparando para lançar outro modelo. O Galaxy S25 FE ("Fan Edition"), a versão mais acessível da atual geração topo de linha, está começando a ser produzido - as primeiras imagens renderizadas e os detalhes técnicos já vazaram.

Design sem surpresas

O Galaxy S25 FE é fortemente baseado no Galaxy S25 Plus. Deve contar com uma tela AMOLED de 6,7 polegadas com 120 hertz e um brilho de até 2.600 nits. Ainda não está claro se a resolução mais alta do modelo Plus também será adotada. De qualquer forma, as bordas da tela devem ser mais finas, o que tornará o aparelho mais compacto.

Em termos de design, a Samsung está se mantendo fiel à linha existente. O modelo FE adota a parte traseira plana e a estrutura angular dos outros modelos da série S25.

Visual vazado do novo Samsung Galaxy S25 FE © SammyGuru X OnLeaks Visual vazado do novo Samsung Galaxy S25 FE © SammyGuru X OnLeaks Visual vazado do novo Samsung Galaxy S25 FE © SammyGuru X OnLeaks

Exynos 2400 em vez do chip Snapdragon

É improvável que a escolha do processador cause muito entusiasmo: de acordo com as informações mais recentes, a Samsung optou pelo Exynos 2400 - o mesmo SoC que já foi usado no Galaxy S24 FE. A razão para isso pode ser o fato de o Snapdragon 8 Elite no S25 regular ser muito caro para comprar e o Exynos 2500 desenvolvido internamente ainda não estar pronto.

Atualmente, espera-se que o Exynos 2500 chegue em julho, quando o chip fizer sua estreia nos novos smartphones dobráveis. Portanto, é possível que não haja unidades suficientes do novo processador disponíveis antes do lançamento do S25 FE.

Em comparação com o Snapdragon 8 Elite nos modelos S25 regulares, o processador antigo representa uma diferença de desempenho estimada em 30%. No entanto, essa diferença dificilmente será notada nos aplicativos do dia a dia, já que o Exynos 2400 também tem um alto desempenho com cerca de 1,6 milhão de pontos no AnTuTu.

No entanto, limitações são esperadas em termos de duração da bateria, já que os novos processadores são significativamente mais eficientes em termos de energia e os chips Exynos geralmente consomem mais bateria do que seus equivalentes Snapdragon.

Quase nenhuma atualização para as câmeras

Também não são esperadas grandes inovações para as câmeras. De acordo com informações anteriores, a câmera traseira tripla é a mesma de seu antecessor: uma câmera principal de 50 megapixels, uma lente telefoto tripla com 8 MP e uma câmera ultra grande angular com 12 MP. A câmera frontal, por outro lado, foi atualizada: o mesmo sensor de 12 megapixels do S25 (Plus) será instalado aqui.

Samsung Galaxy S25 FE: lançamento no mercado e preço

O Galaxy S25 FE deve ser lançado em agosto ou setembro e já estará equipado com o Android 16 e o One UI 8. Espera-se que a Samsung apresente a nova versão do sistema operacional com os modelos Galaxy dobráveis em julho. No momento, não há um preço oficial em reais (ou outra moeda), mas é provável que fique em torno de R$ 3000 - semelhante ao modelo do ano passado.

E aí, qual a sua opinião sobre mais um Fan Edition com Exynos?