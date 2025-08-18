O Galaxy S25 básico tem sido uma alternativa sólida para os usuários que desejam um desempenho de ponta em um pacote mais compacto. No entanto, ele não conta com alguns recursos poderosos exclusivos do Galaxy S25 Ultra. Agora, parece que a Samsung quer fechar essa lacuna sem aumentar o tamanho, lançando um modelo compacto mais potente na linha Galaxy S26 do próximo ano.

Este ano, a Samsung apresentou o Galaxy S25 Edge (análise) como uma nova opção à linha Galaxy S25. Mas espera-se que a família Galaxy S em 2026 sofra uma mudança maior. Há rumores de que o Galaxy S26 Pro substituirá o Galaxy S26 padrão, enquanto o modelo Edge pode assumir o papel do Galaxy S26 Plus.

O flagship compacto da Samsung não vai desaparecer

Os boatos já sugerem que o Galaxy S26 Pro manterá o formato compacto do modelo Galaxy S básico. Novos vazamentos do informante e vazador Digital Chat Station reforçam essa ideia.

De acordo com as especificações técnicas compartilhadas na rede social chinesa Weibo, o Galaxy S26 Pro terá uma tela de 6,26 polegadas, que é quase idêntica à tela de 6,2 polegadas do Galaxy S25. Isso sugere fortemente que a Samsung manterá o formato prático e de bolso.

O Samsung Galaxy S25 possui uma tela AMOLED menor, de 6,2 polegadas, o que o torna uma opção compacta ao Galaxy S25 Plus e ao S25 Ultra. / © nextpit

Há rumores de que o dispositivo também terá uma bateria de 4.300 mAh, um aumento modesto em relação aos 4.000 mAh do S25. Embora não seja um salto enorme, ele poderia oferecer uma autonomia visivelmente maior.

O Galaxy S26 Pro será a versão mini do Ultra?

A maioria das especificações ainda não foi confirmada, mas se a Samsung mantiver a marca "Pro", é provável que o dispositivo tenha recursos de primeira linha. Há especulações de que os recursos do Ultra poderiam chegar ao Galaxy S26 Pro, possivelmente uma lente periscópica extra ou até mesmo suporte à S Pen.

A estratégia da Samsung parece refletir a próxima mudança da Apple. Segundo informações, a fabricante do iPhone está se preparando para lançar seu primeiro iPhone Air, um modelo mais fino que deverá substituir o iPhone Plus. É claro que os sul-coreanos já se anteciparam à Apple nesse aspecto, tendo sido os primeiros a lançar um smartphone ultrafino.

A série Galaxy S26 só deve chegar no início do próximo ano. No entanto, parece que os detalhes sobre esse modelo específico estão ganhando força, por isso esperamos ouvir mais atualizações promissoras ao longo do caminho.

Você acha que a Samsung deveria oferecer um modelo menor do Galaxy Ultra ou Pro? Você consideraria comprar um quando isso acontecesse?