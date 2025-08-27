Novo Tablet Samsung Galaxy Oferece Mais Por Menos

Inicialmente, esperava-se que a Samsung lançasse novos tablets Galaxy nas próximas semanas, mas parece que a empresa tinha outra surpresa na manga. Ela acaba de oficializar o Galaxy Tab S10 Lite, um tablet Android de médio porte que inclui recursos de ponta, como suporte à S Pen , resistência à água e atualizações de software de longo prazo - tudo a um preço atraente.

O novo Galaxy Tab S10 Lite é o modelo econômico ao lado do Tab S10 FE e do Tab S10 Plus/Tab S10 Ultra (análise). Ele compartilha vários recursos com esses modelos mais caros, mas, de modo geral, parece mais uma versão rebatizada da dupla Galaxy Tab S9 FE com base em suas especificações e design.

S Pen e resistência à água em uma faixa de preço mais baixa

Em termos de design, o aparelho tem a mesma estrutura elegante de alumínio com um painel traseiro plano e minimalista que abriga uma única câmera traseira de 8 MP com capacidade para vídeo de 1080p. A câmera frontal é de 5 MP, ambas ligeiramente inferiores à dupla do Tab S9 FE. Embora o tablet ofereça alguma proteção, ela é limitada ao IP42, em vez de ser totalmente à prova d'água, como o IP67. Ambos os tablets são quase idênticos em peso e dimensões, medindo 524 gramas e 6,6 mm de espessura.

O Galaxy Tab S10 Lite da Samsung tem uma tela TFT de 10,9 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz, brilho máximo de 600 nits e compatibilidade com a S Pen. / © Samsung

O Galaxy Tab S10 Lite apresenta uma tela familiar de 10,9 polegadas com uma taxa de atualização de 90 Hz. No entanto, ele usa um painel TFT LCD. Para compensar isso, a Samsung inclui uma S Pen na caixa, para que os fãs da caneta não precisem desembolsar mais, o que pode facilmente adicionar mais de R$ 500. Você também terá um assistente de escrita à mão e um solucionador matemático para aproveitar ao máximo a caneta.

Até 7 anos de atualizações do sistema operacional Android

O tablet é equipado com o SoC Exynos 1380, um chip encontrado nos dispositivos de médio porte da Samsung há mais de dois anos. Ele ainda é capaz, mas pode mostrar sinais da idade, a menos que a Samsung tenha adicionado otimizações de software. Falando em software, ele executa o One UI 7 com base no Android 15 e, surpreendentemente, vem com sete anos de atualizações de sistema operacional e de segurança, igualando o Galaxy Tab S10 FE.

As opções de armazenamento incluem 128 GB com 6 GB de RAM e 256 GB com 8 GB de RAM. A bateria permanece inalterada em 8.000mAh, classificada para até 16 horas de reprodução contínua de vídeo. A velocidade de carregamento foi reduzida para 25 W em relação aos 45 W anteriores.

Disponibilidade e preço do Samsung Galaxy Tab S10 Lite

O Galaxy Tab S10 Lite estará disponível nas cores cinza, prata e vermelho coral. Ele é compatível com os acessórios Galaxy Book Cover e Cover Keyboard, o que o torna uma alternativa viável para laptops.

O preço do Galaxy Tab S10 Lite da Samsung é de US$ 349 nos EUA (R$ 1.900). O dispositivo chegará às lojas dos EUA em 4 de setembro e será lançado globalmente em 5 de setembro.

Procurando um tablet intermediário? O que você achou do Galaxy Tab S10 Lite - ele é o ideal em termos de preço e recursos?