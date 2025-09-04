IFA 2025: Samsung Anuncia Tablets Galaxy Tab S11 Com 2 Novos Modelos

Os modelos da série Galaxy Tab S são considerados os melhores tablets Android. A Samsung aproveitou sua coletiva de imprensa na feira alemã IFA para anunciar uma atualização de sua linha de tablets premium. Enquanto as principais características voltam da geração anterios, um novo processador deve proporcionar mais desempenho e melhor duração da bateria.

Os tablets sempre lutaram para encontrar seu lugar entre os smartphones e os notebooks, mas a Samsung sempre se manteve fiel ao segmento. Portanto, na IFA, a fabricante está renovando a série Galaxy Tab como de costume.

Os dois modelos da décima primeira geração mudaram muito pouco por fora. Basicamente, o suporte magnético para a caneta digital, a S Pen da Samsung, foi movido da parte traseira para a moldura. Além disso, o design do antecessor permaneceu basicamente o mesmo.

Alterações como o recorte ligeiramente menor para a câmera frontal na tela precisam de uma lupa para serem notadas, assim como o tamanho e o peso. A altura, que já era baixa, foi reduzida em mais 0,3 milímetros. Os tablets também são alguns gramas mais leves. O novo Tab S11 Ultra pesa 690 gramas, enquanto o Tab S10 Ultra pesava 718 gramas.

Muita tela: A diagonal do Tab S11 Ultra mede 14,6 polegadas. / © Timo Brauer / nextpit

Telas de onze e 14,6 polegadas

O fabricante também conta com telas testadas e comprovadas. Em primeiro lugar, isso significa que elas são baseadas na tecnologia AMOLED, que estreou em tablets graças à própria Samsung, que também fabrica o componente.

Enquanto o Galaxy Tab S11 - como seu antecessor - é equipado com uma tela 2K de onze polegadas, a versão Ultra é voltada para os fãs de telas grandes. Nesse caso, a tela tem uma diagonal de 14,6 polegadas e a resolução também é maior, com 2.960 × 1.848 pixels. Os demais dados de desempenho das duas telas também são idênticos: com uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 1.600 nits, não há diferenças.

Tablet Samsung equipado com CPU MediaTek

As mudanças no interior dos dois tablets também são limitadas. Assim como em seu antecessor, a Samsung conta com um SoC da MediaTek. O Dimensity 9400+ oferece velocidades de clock ligeiramente mais altas em comparação com o Dimensity 9300+ usado anteriormente. A arquitetura foi essencialmente mantida e baseia-se nos desenvolvimentos da ARM para a CPU e a GPU.

O processador consiste em um total de oito núcleos de CPU. No topo está um núcleo Cortex-X925 com velocidade de clock de até 3,62 GHz. Ele é seguido por três núcleos Cortex-X4, que agora podem atingir até 3,4 GHz. Quatro núcleos adicionais baseados no design Cortex-A720 da ARM e operando a uma velocidade de clock de 2,0 GHz também estão disponíveis para o processamento eficiente de tarefas menos exigentes. Os cálculos gráficos são feitos pela GPU Mali Immortalis 925, que também vem da ARM e, nesse caso, tem doze núcleos gráficos.

S Pen: a caneta stylus não está mais presa à parte traseira / © Timo Brauer / nextpit

Novo SoC para mais desempenho e maior duração da bateria

No entanto, a diferença de desempenho em comparação com o Galaxy Tab S10 pode ser ainda maior do que os ajustes limitados podem sugerir à primeira vista. Com o Dimensity 9400+, a MediaTek conta com um processo de fabricação aprimorado com processo de 3nm. Isso aumenta o pico de processamento e reduz o consumo de energia.

A duração da bateria dos tablets também foi aprimorada, embora não se espere milagres. Especialmente porque a capacidade do armazenamento de energia embutido só aumenta no Galaxy Tab S11 Ultra. E apenas em 400 mAh, de modo que a bateria agora tem uma capacidade de 11.600 mAh. O modelo menor da série permanece com 8.400 mAh.

Samsung Galaxy Tab S11 e Tab S11 Ultra lado a lado. / © Timo Brauer / nextpit

Tablet maior, maior armazenamento de dados

O fabricante diferencia os dois tablets em termos de memória. No modelo menor, o processador é suportado por um máximo de 12 gigabytes de RAM, enquanto a versão Ultra tem até 16 gigabytes.

O armazenamento de dados é semelhante. O Galaxy Tab de onze polegadas é limitado a 512 gigabytes, enquanto o modelo Ultra oferece até um terabyte de espaço de armazenamento.

Galaxy Tab S11: As câmeras permanecem as mesmas. / © Timo Brauer / nextpit

Menos é mais? Samsung remove uma câmera

No que diz respeito à tecnologia da câmera, os interessados terão que se contentar com menos do que antes, pelo menos com o Galaxy Tab S11 Ultra: para capturar selfies, o antecessor contava com dois sensores de 12 megapixels - na nova edição, apenas o sensor ultra grande angular (com a mesma resolução) está disponível.

De resto, são oferecidas as mesmas opções de câmera dos modelos anteriores. Há um sensor de 13 megapixels e outro de 8 megapixels na parte traseira, este último para fotos ultra-angular. A Samsung dispensou o sensor ultra grande angular no S11 menor.

Galaxy Tab S10 Lite para quem prefere economizar

A linha de entrada da família Tab S ganhou um novo integrante, mas com sacrifícios ainda maiores, foi encaixada na geração anterior da linha. Isso começa com a tela do Galaxy Tab S10 Lite, que, com uma diagonal de 10,9 polegadas, é semelhante em tamanho ao Galaxy Tab S11. No entanto, a resolução é menor, 2.112 x 1.320 pixels, e o mesmo se aplica ao brilho da tela, que é especificado em um máximo de 600 nits.

Os usuários também terão que se contentar com um processador mais humilde em comparação com os modelos S11. Com o Exynos 1380, o fabricante conta com um chip próprio, composto por quatro núcleos Cortex-A78 e quatro Cortex-A55 que funcionam com velocidades de clock de 2,4 e 2,0 GHz, respectivamente.

A Samsung também pisa no freio quando se trata de memória. É possível escolher entre seis e oito gigabytes de RAM, enquanto o espaço de armazenamento tem 128 ou 256 gigabytes. Pelo menos cartões micro SD com tamanho de até dois terabytes são suportados. Graças às câmeras mais fracas, que oferecem uma resolução de cinco megapixels na parte frontal e oito megapixels na parte traseira, as capacidades de armazenamento não são utilizadas tão rapidamente.

Tab S11: Modelo menor tem bordas maiores. / © Timo Brauer / Nextpit

Vale a pena comprar?

A Samsung não confirmou a chegada dos modelos ao Brasil, e nem deu uma prévia dos preços sugeridos. Mas se tiver interesse é bom já começar a guardar um dinheiro, pois a linha S10 tinha preços na casa dos 10 mil reais... Por sinal, vale a pena conferir os modelos antigos nos comparadores de preços e caçar promoções para eles.

Mais detalhes serão revelados em um teste detalhado que será publicado em breve.