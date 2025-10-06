A atualização do One UI 8 começou a ser implementada nos celulares e tablets Galaxy . Além disso, a Samsung já está se preparando para testar o One UI 8.5, a próxima grande atualização de software que os usuários podem esperar. Mesmo antes de seu anúncio oficial, os recursos da próxima atualização estão começando a aparecer. Um destaque é um novo recurso chamado Private Display , que pode mudar o jogo. Um novo vazamento revela como ele funciona e como os usuários podem se beneficiar dele.

Já haviam surgido indícios de um novo recurso de privacidade, que provavelmente será lançado com o Galaxy S26 Ultra. Parte desse recurso pode exigir uma nova tecnologia de tela chamada painel Samsung Magic Flex, enquanto o restante depende da ativação e otimização do software. Graças a uma compilação interna do One UI 8.5 e ao APK oficial, agora temos uma visão mais clara de como ele funciona.

Os usuários poderão controlar ou ajustar a exibição privada

O vazador Achultra compartilhou detalhes no X, mostrando as configurações do Private Display. Como o nome sugere, ele foi projetado para dar aos usuários mais privacidade em suas telas. Mas há mais do que isso.

A página principal de configurações indica que o modo pode ser ativado automaticamente quando o Modo de privacidade automática estiver ativado. Isso exige que certas condições sejam atendidas, como a visualização de aplicativos confidenciais, como serviços bancários ou financeiros, ou o uso do telefone em espaços públicos lotados, como elevadores ou transporte público.

O modo Privacy Display tem condições e controles personalizáveis. / © X/u/achultra

Os usuários também podem personalizar quando e como o modo é ativado por meio da seção Condições personalizadas. Isso inclui a definição de locais específicos, a ativação do modo de exibição de privacidade quando a tela estiver bloqueada ou ao visualizar imagens com conteúdo sensível. Há também uma opção para integrar o recurso com notificações e aplicativos executados em janelas flutuantes ou no modo picture-in-picture.

Na parte inferior da página de configurações, há um botão de alternância chamado "Privacidade máxima". De acordo com a descrição, isso escurece ainda mais a tela para maior discrição.

Galaxy S26 Ultra pode estrear a tela privada

Embora o recurso tenha sido ativado via APK sem o One UI 8.5, é provável que ele seja lançado com o Galaxy S26 Ultra devido aos requisitos de hardware associados ao novo painel de exibição. Dito isso, a Samsung pode expandir o suporte para mais dispositivos Galaxy futuros ao longo do tempo.

Esse modo de privacidade integrado oferece uma alternativa melhor para os usuários que preferem não instalar protetores de tela de privacidade físicos, que geralmente aumentam o volume e não têm opções de personalização. Ele ajuda a proteger o conteúdo sensível na tela sem comprometer a usabilidade.

Espera-se que o One UI 8.5 seja lançado junto com a série Galaxy S26 no início do próximo ano. Há também uma chance de que o programa beta seja aberto ainda este ano.

Você planeja testar a One UI 8.5 quando ela chegar?