A Samsung nem sempre foi a fabricante mais rápida a atualizar seus celulares Galaxy para uma nova versão do sistema operacional Android. No entanto, isso mudou com a adoção do One UI 8, sua versão com skin do Android 16. Após o acesso antecipado da série Galaxy S25 à One UI 8 Beta, os sul-coreanos agora expandiram esse acesso para os principais aparelhos de 2024.

Android 16 em Mais Modelos Galaxy

O programa One UI 8 Beta foi lançado inicialmente com o Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra (análise). Agora, mais de dois meses depois, a série Galaxy S24, o Galaxy Z Fold 6 e o Galaxy Z Flip 6 (análise) são os próximos na fila para receber o Android 16, uma expansão que era amplamente esperada após a confirmação anterior da Samsung.

Os usuários dos EUA, Índia, Coreia do Sul e Reino Unido inscritos no programa One UI 8 Beta estão relatando que o firmware está disponível e pronto para download. O tamanho da atualização varia, mas é consideravelmente grande, com uma média de 3,4 GB para o Galaxy S24 e o S24+. Além disso, ela inclui a atualização de segurança de agosto, que trata de erros críticos que abordamos anteriormente.

O programa está disponível por meio do aplicativo Samsung Members. No entanto, alguns usuários na Índia informaram que não puderam se inscrever, pois as vagas disponíveis para teste eram limitadas. Não se sabe se o recrutamento será aberto novamente para aceitar mais testadores.

Os donos de Samsung Galaxy S24 (Ultra) estão começando a ver a atualização One UI 8 Beta. / © Reddit/u/contrabanned

Aqueles que tiveram a sorte de receber a atualização podem esperar mais versões beta ao longo do caminho, embora não se saiba quantos lançamentos veremos antes da chegada da versão definitiva em setembro ou outubro.

A Samsung também confirmou que modelos topo de linha anteriores e modelos Galaxy intermediários também terão a chance de testar a One UI 8. Isso inclui a série Galaxy S23, o Galaxy Z Fold 5, o Galaxy Z Flip 5, o Galaxy A56 (análise), o Galaxy A55, o Galaxy A36 (análise), o Galaxy A35 e o Galaxy Tab S10 (análise Ultra), mas isso começará em setembro.

O que há de novo na atualização da One UI 8 da Samsung?

Embora seja uma atualização importante, a One UI 8 é uma versão menor em comparação com a One UI 7. No entanto, ela traz seu próprio conjunto de novos recursos e ajustes importantes. Isso inclui novas notificações ao vivo, que são extraídas do Android 16. Os usuários do Galaxy também podem esperar widgets dinâmicos na tela de bloqueio. Um novo aprimoramento de produtividade é o modo de tela dividida aprimorado, que é útil para dispositivos de tela grande.

Além disso, o One UI 8 apresenta um conjunto de atualizações de segurança, incluindo uma pasta segura aprimorada que agora se baseia na implementação padrão do Private Space e na remoção da opção de desbloqueio do bootloader.

A Samsung também está reformulando o Quick Share com um layout redesenhado. Da mesma forma, os aplicativos Lembrete e Calendário estão recebendo uma interface simplificada e mais intuitiva.

Agora, resta esperar que os usuários e outros dispositivos tenham a chance de experimentar a versão beta.

Você está satisfeito com a velocidade de implementação da One UI 8 até agora? Você acha que a Samsung deveria ter disponibilizado a versão beta para mais usuários?