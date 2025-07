A atualização do One UI 8 Watch, anunciada com o Galaxy Watch 8 e o Watch Ultra (2025), é consideravelmente um grande avanço para o Galaxy Watch em termos de recursos. Embora se esperasse que os modelos anteriores do Watch chegassem mais tarde, a Samsung parece ter nos surpreendido ao lançar o software baseado no Wear OS 6 hoje, com o Watch Ultra original recebendo os primeiros direitos.

O lançamento do One UI 8 Watch é bastante surpreendente, já que inicialmente se pensava que o novo Galaxy Watch 8 (análise) teria uma breve exclusividade com o novo sistema operacional. Agora, a Samsung anunciou oficialmente que está lançando a One UI 8 Watch primeiro para o Galaxy Watch Ultra (análise) do ano passado.

Vários usuários da rede mundial de computadores confirmaram ter recebido a atualização, incluindo modelos desbloqueados e vinculados a operadoras. A atualização over-the-air é bem grande, pesando cerca de 1,9 GB, embora possa variar de acordo com as variantes do smartwatch. Ao mesmo tempo, os participantes do programa beta receberão um patch para fazer a transição para a versão estável.

Quanto às mudanças e aos novos recursos, a One UI 8 Watch parece ser um marco significativo. Ele traz uma nova onda de recursos de rastreamento de saúde e bem-estar como parte do Samsung Health.

Índice Antioxidante

Um desses novos recursos é o Índice de Antioxidantes, que usa um método não invasivo para medir os carotenoides na pele do usuário, que funcionam como antioxidantes. Os usuários precisam colocar o dedo no sensor BioActive do Galaxy Watch por cinco segundos para obter um nível de antioxidante. O resultado é apresentado como uma pontuação entre 0 e 100, sendo a última a mais alta e mais adequada.

O recurso Índice Antioxidante do Galaxy Watch usará o sensor para ler os níveis de carotenoides na pele. / © Samsung

Como de costume, ter um nível adequado de antioxidantes indica que a pessoa é saudável. A ferramenta também fornece medidas sugestivas, como o aumento da ingestão de vegetais e frutas para aumentar os níveis de carotenoides.

Ferramentas vitais de monitoramento do sono

A atualização também introduz o Bedtime Guidance ("orientações para a hora de dormir", em tradução direta), que, como o nome sugere, fornece recomendações personalizadas para a hora de dormir com base nos padrões e atividades de sono do usuário. Ela é integrada ao treinamento do sono para ajudar os usuários a melhorar o sono e a lidar com padrões de sono irregulares.

A Carga Vascular é outra ferramenta de rastreamento relacionada ao sono. Ela mede o estresse circulatório no sistema vascular durante o sono, o que é um indicador importante da saúde geral do usuário.

Técnico de corrida e mindfulness

Corredores e atletas também se beneficiariam do novo recurso Running Coach ("técnico de corrida") do One UI 8 Watch. Essa ferramenta de condicionamento físico oferece planos de treinamento personalizados com base nos níveis de condicionamento físico e nas metas. Basicamente, será necessário que o corredor faça uma avaliação de 12 minutos para determinar seu nível de condicionamento físico e criar uma análise de desempenho. Há também treinamento em tempo real durante as corridas.

Um recurso conhecido que está chegando ao Galaxy Watch é o Mindfulness, que é uma ferramenta para gerenciar o estresse e a ansiedade. Ele vem com exercícios de respiração para ajudar a reduzir os níveis de estresse.

Novos recursos inteligentes e personalizações

Além das novas ferramentas de rastreamento, o One UI 8 Watch apresenta novos ajustes e aprimoramentos da interface do usuário, incluindo a Now Bar do One UI 8. Ela aparece como um widget exibido na parte inferior do mostrador do relógio que exibe as tarefas atuais e funciona com a maioria dos aplicativos e exercícios originais.

A atualização também permite que os usuários combinem vários blocos de aplicativos em um só e recebam recomendações do mostrador do relógio com base em suas preferências. Além disso, o gesto de pinça dupla agora é compatível com o controle de música, o cancelamento de notificações e a captura de uma foto.

A maioria desses recursos também está planejada para o Galaxy Watch 7, já que ele compartilha o mesmo sensor e processador do Galaxy Watch Ultra, embora não saibamos quando a atualização chegará para esse smartwatch. Também não há um cronograma para os modelos mais antigos do Galaxy Watch.

Animado para atualizar seu Galaxy Watch para a One UI 8 Watch? Quais recursos você vai testar primeiro?