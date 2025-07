A Samsung lançou hoje a versão beta do One UI 8 Watch e, com ela, mais uma tentativa de elevar o Galaxy Watch de competente a excepcional. Repleta de promessas de controle por gestos mais inteligente, rastreamento de saúde mais profundo e personalização mais significativa, a atualização parece sólida no papel. Mas a pergunta que importa é: ela realmente consertará o que estava faltando?

Mais inteligente ou apenas mais novo?

No centro da atualização está a navegação por gestos, principalmente um atalho de duplo toque que permite aos usuários percorrer as notificações, atender chamadas e iniciar aplicativos sem tocar na tela. Há também um gesto de sacudir para afastar para fechar sobreposições e voltar ao mostrador do relógio. É inteligente, mas ainda não se sabe até que ponto esses controles são confiáveis e naturais no uso real.

Eu estava cética em relação ao novo gesto de movimento do pulso do watchOS 26 que silencia chamadas e silencia cronômetros e alarmes - e também não estou convencida de gestos semelhantes nos relógios Samsung. Por quê? Porque eles falham com mais frequência do que funcionam.

Dito isso, com sensores aprimorados - ou até mesmo câmeras, como visto no Apple Vision Pro - o controle por gestos pode se tornar realmente intuitivo. Portanto, talvez não seja uma má ideia começar a se acostumar com eles agora.

Revisão das notificações - finalmente

As notificações agora são agrupadas por aplicativo, com uma interface redesenhada e projetada para reduzir a desordem. Os usuários podem escolher onde os alertas serão exibidos - relógio, telefone ou ambos - o que parece simples, mas pode melhorar significativamente a usabilidade se for implementado de forma limpa.

O problema? A sincronização de notificações da Samsung nem sempre foi perfeita, portanto, isso precisará de mais do que um polimento da interface do usuário para impressionar.

Bem-estar que não parece ser algo adicionado

As atualizações de saúde são fundamentais para o One UI 8: o Bedtime Guidance (orientação para hora de sono, em tradução direta) agora recomenda quando dormir, com base em seus hábitos. Dispositivos como o Oura Ring 4 (análise) e o Whoop MG também fazem isso, e eu pessoalmente acho que esses lembretes são bastante úteis.

Orientação para dormir da Samsung: A Samsung finalmente se atualiza nos recursos de programação do sono. / © Samsung

O Samsung Health também está adicionando o rastreamento de emoções e exercícios de atenção plena. É uma mudança bem-vinda em direção a recursos de saúde mais holísticos, mas os céticos podem se perguntar se essas ferramentas são profundas o suficiente para competir com o ecossistema Health da Apple ou com os rastreadores de condicionamento físico dedicados.

E um aviso para todos que esperam os recursos que a Samsung apresentou em sua postagem no blog em 16 de junho -Carga vascular, Treinador de corrida e Índice antioxidante não estão incluídos nessa versão beta. Eles provavelmente estão sendo guardados para o lançamento da série Galaxy Watch 8, que está a menos de 10 dias de distância.

Personalização que pode ser importante

Esta atualização apresenta recomendações personalizadas para o mostrador do relógio e a capacidade de criar blocos personalizados a partir de vários aplicativos. Esses são os tipos de pequenos ganhos que podem tornar as interações diárias mais suaves. Mas, mais uma vez, a execução é fundamental: se os recursos estiverem escondidos em menus ou forem muito limitados, serão esquecidos com a mesma rapidez.

Quem receberá a versão beta do One UI 8 Watch e quando?

No momento, a versão beta está aberta para o Galaxy Watch 7 (análise) e o Watch Ultra (análise), com disponibilidade limitada aos EUA e à Coreia do Sul. De acordo com publicações na Comunidade Samsung e no Reddit a versão beta é atualmente compatível apenas com os modelos Bluetooth e T-Mobile 4G. Além disso, você precisará se inscrever antes no programa beta por meio do aplicativo Samsung Members.

Essa está se preparando para ser uma grande atualização, com o pacote pesando quase 2 GB. A Samsung não confirmou um cronograma completo de lançamento e, como sempre, o ritmo de lançamento pode variar de acordo com o dispositivo e a região.

O veredicto? Muito cedo para dizer!

O One UI 8 Watch é promissor em todas as áreas certas - controle, clareza, bem-estar e personalização. Mas a Samsung já teve metas altas antes, apenas para entregar parte do prometido. Se o feedback da versão beta levar a um aprimoramento e estabilidade, essa pode ser a atualização que finalmente vai acertar em cheio a experiência do Galaxy Watch.

Até o lançamento final, uma dose moderada de otimismo é tudo o que você deve ter em mente. Enquanto isso, diga se o seu Galaxy Watch está rodando a versão beta do One UI 8 Watch e compartilhe sua opinião sobre ele até o momento. Estou realmente curiosa para ouvir suas impressões.